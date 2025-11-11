Большинство людей ест чеснок неправильно: как употреблять, чтобы польза была максимальной

Как правильно есть чеснок для здоровья / © pexels.com

Прежде чем добавлять его в еду или употреблять, чеснок нужно раздавить и оставить на 10 минут. За это время формируется алицин — активное вещество, улучшающее работу сердечно-сосудистой системы и укрепляющее иммунитет.

Измельчение или раздавливание чеснока перед употреблением активирует образование важного сочетания — алицина. Он возникает в результате химической реакции, происходящей при повреждении клеток чеснока. Фермент алиназа, содержащийся внутри клеток, реагирует с другим компонентом — алинином, образуя алицин.

Именно алицин придает чесноку его характерный вкус и запах, а также отвечает за большинство его полезных свойств: антибактериальные, противовирусные, антипаразитарные эффекты и поддержание сердечно-сосудистой системы.

Почему следует подождать после измельчения чеснока

Когда вы раздавливаете или мелко режете чеснок, запускается химический процесс образования алицина. Если сразу подвергать его тепловой обработке, этот процесс останавливается, и большая часть ценного вещества просто теряется.

Подождите по крайней мере 10 минут после измельчения, чтобы алицин успел образоваться в максимальном количестве, и только затем добавляйте чеснок в блюда или потребляйте его сырым.

Таким образом, простое действие — измельчение и небольшая пауза — гарантирует вам получение максимальной пользы от чеснока.