Большинство людей используют ее неправильно: для чего действительно нужна бирка на чайном пакетике

Бумажная бирка на чайном пакетике может казаться ненужным пустяком, но только для тех, кто не знаком с ее настоящим предназначением.

Производители добавляют ее не через логотип: эта маленькая бирка может совершить обычное чаепитие настоящим ритуалом. И вот вы узнаете как.

Наиболее очевидное применение – хотя о нем часто забывают – это контроль за крепостью чая.

Если вам нравится чай покрепче, опустите пакетик в чашку, закрепив бирку на краю и немного потяните за нить. Это поднимет пакетик, но не позволит ему получиться полностью – так вкус заваривается равномерно, и листья не заглушят аромат.

Для более слабого заваривания опустите пакетик поглубже, повернув бирку вокруг ложки.

Но главный секрет – это порядок. Когда вы помешиваете чай, нить может вытащить пакетик за собой.

Прижмите бирку под блюдцем или дном чашки – это удержит нить на месте и не даст пакетику «убежать». А если вы случайно утащили за нить, бирка не даст ей упасть в чай.

Бирка будет полезна и после чаепития. Оберните ее вокруг использованного пакетика, чтобы не запачкать руки, и выбросьте в мусор. Или оставьте, чтобы не забыть, какой именно чай вы пили, если хотите купить такой снова.

Для творческих людей есть маленький лайфгак: напишите на обороте бирки пожелания или цитату — выйдет мини-открытка к завтраку.

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