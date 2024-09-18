Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке

Надо уметь читать этикетки, чтобы не испортить одежду во время стирки.

Большинство символов на этикетке одежды — достаточно очевидны, однако некоторые из них вызывают недоумение и сбивают с толку. Однако для всех обозначений есть разъяснение.

Об этом пишет Express.co.uk.

Что означает треугольник на этикетке

Белый треугольник на этикетках может иметь четыре формы: пустой треугольник, треугольник с крестом и треугольник с двумя диагональными линиями. Также может быть треугольник с буквой CL внутри и крестом.

Однако все формы треугольников имеют одну общую черту, поскольку все они связаны с отбеливателем.

Если треугольник пустой, это означает, что вы можете отбеливать одежду, но если через него проходит крест, это означает, что ее нельзя отбеливать.

Что означает символ треугольника на этикетке одежды/коллаж: Главред

Треугольник с двумя диагональными линиями или CL внутри, а также крестик, пересекающий обе линии, означает, что вы не должны использовать хлорный отбеливатель.

Что означает крестик на этикетке

Этот распространенный символ появляется на всех видах других символов и означает "нет".

Например, если X появляется над ведром – это значит, что нельзя класть вещь в стиральную машину.

Если он стоит над странным символом, похожим на конфету, это значит, что нельзя отжимать одежду, а если он стоит над квадратом с кругом внутри, что символизирует сушилку – нельзя класть вещь в сушилку.

Новый закон о маркировке заставит производителей выделять на этикетках опасные компоненты

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