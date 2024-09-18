Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке

Надо уметь читать этикетки, чтобы не испортить одежду во время стирки.
Большинство символов на этикетке одежды — достаточно очевидны, однако некоторые из них вызывают недоумение и сбивают с толку. Однако для всех обозначений есть разъяснение.
Об этом пишет Express.co.uk.
Что означает треугольник на этикетке
Белый треугольник на этикетках может иметь четыре формы: пустой треугольник, треугольник с крестом и треугольник с двумя диагональными линиями. Также может быть треугольник с буквой CL внутри и крестом.
Однако все формы треугольников имеют одну общую черту, поскольку все они связаны с отбеливателем.
Если треугольник пустой, это означает, что вы можете отбеливать одежду, но если через него проходит крест, это означает, что ее нельзя отбеливать.
Треугольник с двумя диагональными линиями или CL внутри, а также крестик, пересекающий обе линии, означает, что вы не должны использовать хлорный отбеливатель.
Что означает крестик на этикетке
Этот распространенный символ появляется на всех видах других символов и означает "нет".
Например, если X появляется над ведром – это значит, что нельзя класть вещь в стиральную машину.
Если он стоит над странным символом, похожим на конфету, это значит, что нельзя отжимать одежду, а если он стоит над квадратом с кругом внутри, что символизирует сушилку – нельзя класть вещь в сушилку.
Читайте также: