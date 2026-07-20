Большинство огородников допускают одну ошибку: когда собирать помидоры, огурцы и зелень, чтобы они были самыми вкусными

Когда лучше собирать огурцы и помидоры / © pexels.com

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Если срывать овощи в подходящий момент, они будут оставаться сочными, хрустящими и дольше не потеряют свежесть. Это связано с естественными процессами, происходящими в растениях в течение дня.

Почему время уборки урожая так важно

Ночью растения почти не улетучиваются, поэтому корневая система продолжает активно насыщать их водой. Именно поэтому утром плоды, листья и стебли становятся более упругими и сочными.

Еще один важный фактор — эфирные масла. Именно они отвечают за насыщенный аромат зелени. Пока воздух прохладный, ароматические вещества сохраняются лучше. С наступлением жары они постепенно улетучиваются, и зелень уже не имеет такого яркого запаха.

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В то же время солнечный свет запускает процесс фотосинтеза, благодаря которому в овощах скапливаются природные сахара. Именно поэтому отдельные культуры ближе к вечеру могут становиться немного слаще.

Какие овощи и зелень лучше всего собирать утром

Утренняя уборка особенно полезна для культур, быстро теряющих влагу и аромат. К ним относятся:

огурцы;

укроп;

петрушка;

базилик;

мята;

орегано;

чабрец;

шпинат;

листовой салат.

Именно после восхода солнца они остаются максимально свежими, хрустящими и дольше не увядают после уборки.

Когда лучше собирать помидоры

С помидорами ситуация несколько иная. Если вы планируете съесть их сразу, собирать плоды можно ближе к вечеру. За день они накапливают больше природных сахаров, поэтому вкус становится насыщеннее.

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Однако для длительного хранения или транспортировки утренний сбор все же считается лучшим вариантом, ведь плоды содержат больше влаги и медленнее теряют свежесть.

Лучшее время для уборки урожая

Специалисты советуют выходить на огород примерно через один-два часа после восхода солнца. К этому времени утренняя роса уже высыхает, а жара еще не успевает нагреть растения.

Именно в этот период:

овощи максимально насыщены влагой;

зелень имеет самый сильный аромат;

плоды подольше остаются свежими;

собранный урожай лучше переносит хранение.

После сборки желательно сразу перенести овощи в тень или в прохладное помещение, чтобы они не перегревались.

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Когда не стоит собирать овощи

Самое подходящее время для работы на огороде — середина дня, особенно во время жары. Из-за высокой температуры растения активно теряют влагу, а зелень — еще и часть эфирных масел.

В результате овощи:

быстрее увядают;

становятся менее сочными;

теряют часть аромата;

хуже сохраняются.

Если не удалось собрать урожай с утра, лучше подождать до вечера, когда температура воздуха снизится.

FAQ

Когда лучше собирать помидоры — утром или вечером?

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Если помидоры предназначены для немедленного потребления, их можно срывать вечером — за день в плодах скапливается больше природных сахаров. Для длительного хранения или перевозки оптимальным считается утренний сбор.

В какое время суток собирать огурцы, чтобы они были хрустящими?

Лучше срывать огурцы ранним утром, примерно через 1–2 часа после восхода солнца. В настоящее время плоды содержат больше влаги, остаются хрустящими, сочными и дольше сохраняют свежесть.

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