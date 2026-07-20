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Большинство огородников допускают одну ошибку: когда собирать помидоры, огурцы и зелень, чтобы они были самыми вкусными
Казалось бы, главное дождаться, пока овощи созреют. Однако опытные огородники знают: на вкус, аромат и даже срок хранения урожая влияет не только степень спелости, но и время, когда его собирают.
Если срывать овощи в подходящий момент, они будут оставаться сочными, хрустящими и дольше не потеряют свежесть. Это связано с естественными процессами, происходящими в растениях в течение дня.
Почему время уборки урожая так важно
Ночью растения почти не улетучиваются, поэтому корневая система продолжает активно насыщать их водой. Именно поэтому утром плоды, листья и стебли становятся более упругими и сочными.
Еще один важный фактор — эфирные масла. Именно они отвечают за насыщенный аромат зелени. Пока воздух прохладный, ароматические вещества сохраняются лучше. С наступлением жары они постепенно улетучиваются, и зелень уже не имеет такого яркого запаха.
В то же время солнечный свет запускает процесс фотосинтеза, благодаря которому в овощах скапливаются природные сахара. Именно поэтому отдельные культуры ближе к вечеру могут становиться немного слаще.
Какие овощи и зелень лучше всего собирать утром
Утренняя уборка особенно полезна для культур, быстро теряющих влагу и аромат. К ним относятся:
огурцы;
укроп;
петрушка;
базилик;
мята;
орегано;
чабрец;
шпинат;
листовой салат.
Именно после восхода солнца они остаются максимально свежими, хрустящими и дольше не увядают после уборки.
Когда лучше собирать помидоры
С помидорами ситуация несколько иная. Если вы планируете съесть их сразу, собирать плоды можно ближе к вечеру. За день они накапливают больше природных сахаров, поэтому вкус становится насыщеннее.
Однако для длительного хранения или транспортировки утренний сбор все же считается лучшим вариантом, ведь плоды содержат больше влаги и медленнее теряют свежесть.
Лучшее время для уборки урожая
Специалисты советуют выходить на огород примерно через один-два часа после восхода солнца. К этому времени утренняя роса уже высыхает, а жара еще не успевает нагреть растения.
Именно в этот период:
овощи максимально насыщены влагой;
зелень имеет самый сильный аромат;
плоды подольше остаются свежими;
собранный урожай лучше переносит хранение.
После сборки желательно сразу перенести овощи в тень или в прохладное помещение, чтобы они не перегревались.
Когда не стоит собирать овощи
Самое подходящее время для работы на огороде — середина дня, особенно во время жары. Из-за высокой температуры растения активно теряют влагу, а зелень — еще и часть эфирных масел.
В результате овощи:
быстрее увядают;
становятся менее сочными;
теряют часть аромата;
хуже сохраняются.
Если не удалось собрать урожай с утра, лучше подождать до вечера, когда температура воздуха снизится.
FAQ
Когда лучше собирать помидоры — утром или вечером?
Если помидоры предназначены для немедленного потребления, их можно срывать вечером — за день в плодах скапливается больше природных сахаров. Для длительного хранения или перевозки оптимальным считается утренний сбор.
В какое время суток собирать огурцы, чтобы они были хрустящими?
Лучше срывать огурцы ранним утром, примерно через 1–2 часа после восхода солнца. В настоящее время плоды содержат больше влаги, остаются хрустящими, сочными и дольше сохраняют свежесть.