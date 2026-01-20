- Дата публикации
Большинство шеф-поваров знают секрет идеального жареного картофеля — точно не догадаетесь, в чем трюк
Не знаете, как жарить картошку, чтобы она была золотистой, хрустящей снаружи и мягкой внутри, и при этом не слипалась?
Шеф-повара с многолетним опытом поделились своими лайфхаками. На первый взгляд кажется, что приготовить картошку легко — но это не так. На самом деле правильно пожарить картофель — это почти кулинарный экзамен, который требует внимания к деталям. Одно неправильное решение, и блюдо может быть испорчено.
Картошку лучше резать соломкой или тонкими дольками. Большие куски поджарятся снаружи, но останутся сырыми внутри. Большие кубики уместны только для тушения, а не для жарки.
Один из главных секретов — промывание картофеля. Окуньте ее в холодную воду на 5–10 минут, затем тщательно промойте под проточной водой. Это убирает лишний крахмал, делает картофель более вкусным и предотвращает прилипание к сковороде. После мытья дайте картофелю стечь на дуршлаг — так уменьшится количество брызг масла во время жарки.
Для жарки выбирайте рафинированное масло: подсолнечное, кукурузное или авокадо. Хорошо разогрейте сковороду на сильном огне, добавьте масло и подождите 30 секунд, пока оно прогреется. Затем выложите картофель ровным слоем не более 5 см — слишком толстый слой будет тушить картофель, а не жарить его.
Чтобы картофель не развалился и стал золотистым, жарьте его с одной стороны, не перемешивая до появления аппетитной корочки. После подрумянивания осторожно переверните кусочки.
Соль добавляют только в конце жарки. Продолжайте готовить на среднем огне еще 7 минут — соль вытащит лишнюю воду, и картофель останется плотным, а не мягким.
В конце накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 5 минут. Это позволит картофелю равномерно прогреться, не пересохнуть и не пережариться. Затем снимите сковороду и подавайте к столу.