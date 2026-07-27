Большинство совершает эту ошибку: почему бананы нужно мыть сразу после покупки

Нужно мыть бананы / © pexels.com

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На самом же деле специалисты советуют делать это сразу после возвращения из магазина. Такая простая привычка поможет избежать попадания бактерий на руки и продукты, а также снизит риск появления фруктовых мошек в доме.

Почему стоит мыть бананы

При выращивании, транспортировке и продаже бананы проходят долгий путь. За это время их кожура контактирует с руками людей, упаковкой, пылью, транспортными контейнерами и торговыми полками. На поверхности могут скапливаться микроорганизмы, остатки грязи и другие загрязнения.

Хотя кожуру банана обычно не едят, бактерии легко могут попасть на руки во время чистки, а затем — на сам фрукт или другие продукты на кухне.

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Еще одна причина — фруктовые мошки

Эксперты отмечают, что бананы могут приносить в дом яйца фруктовых мошек (дрозофил). Они так малы, что заметить их невооруженным глазом практически нереально.

Если оставить кисть бананов немытым на столе, через несколько дней мошки могут начать активно размножаться. Именно поэтому мытье кожицы сразу после покупки помогает снизить риск их появления.

Как правильно мыть бананы

Специальные моющие средства для этого не нужны. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

промойте бананы под прохладной проточной водой;

при необходимости осторожно протрите кожуру чистой губкой или руками;

после мытья тщательно протрите бананы бумажным или чистым кухонным полотенцем;

только после полного высыхания кладите их в вазу или фруктовницу.

Специалисты не рекомендуют использовать мыло, моющие средства или бытовую химию, ведь они могут оставаться на поверхности фруктов.

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Как хранить бананы дольше

После мытья бананы лучше держать в сухом, хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре. Не следует оставлять их под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

Если нужно замедлить созревание, плодоножки можно обернуть пищевой пленкой. Это поможет уменьшить выделение этилена — природного газа, который ускоряет созревание фруктов.

Нужно ли мыть другие фрукты

Эксперты советуют промывать все фрукты и овощи перед употреблением. Даже если кожура не съедобна, мытье помогает уменьшить количество бактерий, пыли и других загрязнений, которые могут попасть на еду во время очищения.

FAQ

Нужно ли мыть бананы перед употреблением?

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Да. Хотя банановую шкурку не едят, на ее поверхности могут быть бактерии, пыль и загрязнение. Во время очищения они легко попадают на руки, чем сам плод. Поэтому бананы рекомендуют промывать под проточной водой сразу после покупки или перед употреблением.

Почему у бананов появляются фруктовые мошки?

Фруктовые мошки привлекают запах спелых плодов. Кроме того, на кожуре бананов могут быть яйца дрозофилы, которые попадают на фрукты еще во время транспортировки или хранения. Мытье бананов и правильное хранение помогают значительно снизить риск появления насекомых в доме.

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