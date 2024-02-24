Большинство убирает это во время приготовления супа, но так поступать не стоит: о чем идет речь

Оказывается, когда мы варим суп на мясе, не стоит снимать образующуюся во время этого процесса белую пенку. Большинство людей делает это, даже не осознавая. Но, как утверждают на портале Pysznosci.pl, из-за этого суп теряет не только часть своего вкуса, но и некоторые питательные вещества.

Такая пенка из кипящего супа на самом деле является очень полезным компонентом.

Прежде всего потому, что суп с накипью от мяса будет иметь гораздо более глубокий вкус и более сильный аромат. А это, согласитесь, достаточно важно, когда мы говорим об одном из важнейших блюд в рационе каждого человека.

А еще благодаря такой пенке улучшается и пищевая ценность супа. В частности, в нем остается больше такого ценного для нашего организма коллагена. Это вещество оказывает положительное влияние на состояние кожи, улучшает здоровье костей и суставов.

Не стоит забывать и о желатине, который также содержится именно в пенке и играет важную роль в приготовлении супа. Кроме того, что он важен для здоровья суставов, желатин еще и помогает добиться идеальной консистенции супа.

Ну и наконец, пенка на поверхности первого блюда делает бульон сытнее. А это тоже очень важно.

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