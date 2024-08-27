Большинство украинцев забывают об этом ингредиенте и не добавляют его к борщу: а зря

Конечно, в борщ традиционно подают кусок черного хлеба, чеснок, зелень, сметану, а еще аппетитное украинское сало. От такого обеда точно никто не откажется.

У каждого кулинара в разных регионах Украины есть свои секреты, которые помогают сделать вкус этого блюда еще более насыщенным, ярким и незабываемым.

Однако об одном ингредиенте большинство либо не слышали, либо просто забывают, когда варят борщ. А зря, ведь он делает вкус первого блюда настолько ярким, что после такого вам не захочется готовить по старинке. Речь идет о таком интересном компоненте, как сахар.

Конечно, сахар мы не добавляем в готовое блюдо. Этот ингредиент в небольшом количестве прибавляется в процессе приготовления борща. А именно тогда, когда вы готовите зажарку из помидоров, томатной пасты и свеклы. Не нужно брать слишком многое, чтобы не перебить вкус основных компонентов. Хватит всего лишь щепотки.

Почему так важно добавлять сахар в борщ? Дело в том, что иногда вкус томатной пасты или помидоров недостаточно сладок для этого блюда. Поэтому сахар поможет раскрыть все оттенки вкуса, сделать его более ярким.

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