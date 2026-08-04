Большой обман на полках магазинов: какие продукты вправе называться "натуральными"

Женщина в супермаркете / © Unsplash

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Много потребителей выбирают пищу с пометкой «натуральный продукт», но такие надписи иногда могут вводить людей в заблуждение. Согласно законодательству, ингредиент пищевого продукта считается натуральным только при условии, что он одновременно отвечает нескольким критериям.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Украины.

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Не всякий продукт может законно именоваться натуральным. Требования к такой маркировке определены Законом Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

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Критерии, по которым продукт считается натуральным

Согласно законодательству, ингредиент пищевого продукта считается натуральным только при условии, что он одновременно отвечает нескольким критериям.

Во-первых, его должны производить исключительно из растений, водорослей, грибов, пищевых продуктов животного происхождения, микроорганизмов, природной минеральной воды, морских минеральных отложений или морской воды.

Во-вторых, при производстве разрешено использовать только один или несколько определенных процессов. К ним относятся физические методы (в том числе экструзия, пастеризация и стерилизация), микробиологические и ферментативные процессы. В то же время, ферментативные и микробиологические процессы нельзя применять для получения веществ, которые не существуют в природе.

Также допускается использование или добавление питьевой воды, удаление одного или нескольких компонентов, а также корректировка уровня pH.

Если каждый ингредиент продукта отвечает этим требованиям, то в его названии может использоваться определение «изготовленный из натуральных ингредиентов» или другие производные от него.

Правила для натуральных ароматизаторов в продуктах

Отдельные правила установлены для ароматизаторов. Слово «натуральный» может использоваться вместе с названием пищевого продукта, категории продуктов или исходного растительного или животного сырья, из которого получен ароматизатор, только если его ароматический компонент полностью или по меньшей мере на 95% по массе выделен именно из этого источника. В таком случае ароматизатор маркируется словами «натуральный ароматизатор (название пищевого (ых) продукта (ов), категории пищевого продукта или источника, из которых выделен этот ароматизатор)».

Требования к технологическим процессам, применяемым при производстве натуральных пищевых ингредиентов, натуральных пищевых продуктов и отдельных их видов, утверждает центральный орган исполнительной власти, ответственный за формирование и реализацию госполитики в сфере здравоохранения. Это происходит по обращению заинтересованных лиц на основании научного обоснования, законодательства Евросоюза и документов соответствующих международных организаций.

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К слову, с 1 октября в Украине отменяются временные упрощенные правила маркировки продуктов, введенные в начале полномасштабного вторжения. Производители и импортеры снова обязаны соблюдать полные требования: предоставлять исчерпывающую информацию о составе, указывать пищевую ценность и аллергены исключительно на государственном языке, а релокированные предприятия больше не смогут использовать чужие остатки упаковки.

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