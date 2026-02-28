Большой пост-2026: какие альтернативы молоку разрешены и полезны

Кокосовое молоко. / © unsplash.com

Реклама

Во время Великого поста, который в этом году начался 23 февраля, молоко не употребляют, потому что оно продукт животного происхождения. Заметим, что в традиции христианского поста воздерживаются от мясных, молочных продуктов и яиц.

Чем можно заменить молоко и какие растительные альтернативы есть, читайте в материале ТСН.ua.

Отказ от коровьего или козьего молока помогает сделать рацион проще и напоминает, что пост — это не только о еде, но и о самоконтроле и осознанности. Впрочем, если вам важно употреблять этот продукт, например, добавить к кофе или каше, то есть растительные альтернативы. Их изготовляют из зерен, орехов или бобовых. Такое молоко не содержат лактозы и животных жиров.

Реклама

Растительное молоко

Многие виды растительного молока дополнительно обогащают кальцием, витамином D, витаминами группы B. Они могут отчасти заменить традиционное молоко в рационе. Главное — выбирать варианты без добавленного сахара и с простым составом.

Различные виды растительного молока являются хорошей альтернативой животному, поэтому прекрасно подойдут для приготовления каш, различной выпечки, полосы или добавления к кофе.

Овсяное молоко

Овсяное молоко имеет мягкий вкус, содержит клетчатку (бета-глюканы), поддерживающие пищеварение и уровень холестерина. У него природная сладость и нежная текстура. Оно хорошо дополнит вкус кофе и является универсальным вариантом для выпечки — кексов, пирогов или блинов.

Реклама

Миндальное молоко

Миндальное молоко легкое, низкокалорийное, содержит витамин Е (антиоксидант). Оно также придает легкий ореховый аромат, поэтому хорошо подойдет для приготовления каш и смузи.

Соевое молоко

Соевое молоко наиболее питательное среди растительных альтернатив, содержащее растительный белок. В отличие от других — оно имеет более нейтральное по вкусу и является лучшей заменой коровьего по питательности. Это молоко идеально для постной выпечки.

Реклама

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко более жирное, поэтому добавляет сытости. Оно хорошо подходит для каш — особенно — к рису или пшену, а также для различных десертов.

Рисовое молоко

Рисовое молоко легко и сладковато по вкусу, содержит больше углеводов и природных сахаров, чем другие растительные напитки. Оно подходит людям с аллергиями на орехи или сою.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть во время Великого поста.