Большой пост без вреда для здоровья: какая рыба и морепродукты разрешены и чем полезны
Морепродукты богаты незаменимым белоком и полиненасыщенными жирными кислотами.
Великий пост подразумевает отказ от мяса — как символа роскоши и наслаждения. Рыба исторически считалась более простой пищей, поэтому ее позволяют, как и морепродукты.
Какая рыба и морепродукты могут быть частью рациона, а также в чем их польза читайте в материале ТСН.ua.
Морская рыба
Самой полезной считается жирная морская рыба, потому что она богата омега-3 жирными кислотами. Наиболее питательные виды:
лосось — содержит много омега-3 и витамин D;
тунец — богат омега-3 жирными кислотами, селеном, витамином D и B12;
скумбрия — имеет много омега-3 жирных кислот;
сельдь — богата витаминами D, B12 и селен;
сардина — имеет много кальция и полезных жиров.
Легче для пищеварения будут:
щепа;
хек.
Речная рыба
Речная рыба обладает высоким содержанием белка, содержит витамины группы B, фосфор, цинк, железо. Она обычно менее жирная, чем морская, а также у нее низкая калорийность. Несмотря на это, речная рыба очень питательна и хорошо подходит для постного питания.
Самые популярные виды:
карп — источник витаминов B12, D и минералов;
карась — помогает нормализовать сахар в крови;
судак — диетический, почти не содержащий жира;
щука — богата белоком, витаминами A и D.
Морепродукты
Морепродукты очень полезны благодаря высокому содержанию белка, йода, витаминов (D, B12) и омега-3 жирных кислот. Самые популярные морепродукты, которые можно найти в наших магазинах, это:
креветки — содержат йод, селен и витамины группы B;
мидии — имеют много железа, омега-3 жирные кислоты, цинк;
кальмары — содержат фосфор и калий;
морские гребешки — содержат магний, калий, цинк, селен.
морские гребешки — содержат магний, калий, цинк, селен.