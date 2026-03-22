Большой пост без вреда для здоровья: какая рыба и морепродукты разрешены и чем полезны

Рыба. / © Freepik

Реклама

Великий пост подразумевает отказ от мяса — как символа роскоши и наслаждения. Рыба исторически считалась более простой пищей, поэтому ее позволяют, как и морепродукты.

Какая рыба и морепродукты могут быть частью рациона, а также в чем их польза читайте в материале ТСН.ua.

Морская рыба

Самой полезной считается жирная морская рыба, потому что она богата омега-3 жирными кислотами. Наиболее питательные виды:

Реклама

лосось — содержит много омега-3 и витамин D;

тунец — богат омега-3 жирными кислотами, селеном, витамином D и B12;

скумбрия — имеет много омега-3 жирных кислот;

сельдь — богата витаминами D, B12 и селен;

сардина — имеет много кальция и полезных жиров.

Легче для пищеварения будут:

хек.

Речная рыба

Речная рыба обладает высоким содержанием белка, содержит витамины группы B, фосфор, цинк, железо. Она обычно менее жирная, чем морская, а также у нее низкая калорийность. Несмотря на это, речная рыба очень питательна и хорошо подходит для постного питания.

Самые популярные виды:

карп — источник витаминов B12, D и минералов;

карась — помогает нормализовать сахар в крови;

судак — диетический, почти не содержащий жира;

щука — богата белоком, витаминами A и D.

Морепродукты

Морепродукты очень полезны благодаря высокому содержанию белка, йода, витаминов (D, B12) и омега-3 жирных кислот. Самые популярные морепродукты, которые можно найти в наших магазинах, это:

Реклама

креветки — содержат йод, селен и витамины группы B;

мидии — имеют много железа, омега-3 жирные кислоты, цинк;

кальмары — содержат фосфор и калий;

морские гребешки — содержат магний, калий, цинк, селен.

