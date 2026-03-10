Бордоская смесь для первой обработки сада: как правильно растворить и опрыскивать деревья в марте

Бордосская смесь

Первая весенняя отделка сада, которую часто называют «голубым опрыскиванием», — это фундаментальный этап ухода за плодовыми деревьями. Именно сейчас, пока почки еще находятся в покое, в коре, трещинах и под чешуйками зимуют споры грибков и личинки вредителей. Если не уничтожить их в начале марта, летом придется бороться с последствиями болезней, значительно снижающих урожайность.

Когда начинать обработку деревьев: сроки и условия

Главное правило успешной процедуры — успеть до пробуждения растений. Обработку проводят исключительно по «спящей почке». Если вы заметили, что почка уже начала раскрываться (фаза «зеленого конуса»), использовать концентрированный 3% раствор нельзя, поскольку он сожжет молодые листья. В таком случае применяют только щадящий 1% раствор.

Для работы следует выбрать день со стабильной температурой воздуха +4°C…+6°C. Важно, чтобы погода была сухой и безветренной, а после завершения опрыскивания не менее 4–6 часов не было осадками, иначе средство просто смоется дождем.

Как правильно приготовить 3% раствор бордоской смеси

Для того чтобы приготовить качественную бордоскую смесь, которая не только защитит сад от болезней, но и не испортит ваш опрыскиватель, необходимо соблюдать технологию смешивания компонентов.

Для получения 10 литров 3% рабочего раствора вам понадобятся 2 отдельные пластиковые или стеклянные емкости объемом не менее 6–10 литров каждая. Использование металлической посуды категорически запрещено, поскольку медный купорос вступает в реакцию с металлом, что приводит к потере свойств препарата.

В первом сосуде необходимо растворить 300 г медного купороса. Поскольку кристаллы меди плохо растворяются в холодной воде, сначала залейте их 2 л горячей воды с температурой не выше 50°С. После полного растворения кристаллов добавьте холодную воду, чтобы общий объем этого синего раствора составлял ровно 5 литров.

Во втором сосуде готовится известковое молоко. Для этого 300 г негашеной извести (или 450–500 г извести-пушонки) сначала растворяют в 2 литрах теплой воды, а затем так же доводят объем холодной водой до 5 литров. Получившуюся белую жидкость следует тщательно размешать до однородного состояния.

Важнейший этап, от которого зависит проходимость форсунок вашего инструмента — это соединение двух жидкостей. Запомните правило — нужно вливать голубой раствор медного купороса в белое известковое молоко, а не наоборот.

Вливайте медный купорос очень медленной тонкой струйкой, постоянно и энергично помешивая известковый раствор деревянной палочкой. Именно такая последовательность обеспечивает образование мелкодисперсной смеси, которая будет хорошо держаться на коре и не будет забивать фильтры. В результате вы должны получить жидкость чистого небесно-голубого цвета без видимых хлопьев.

Даже если вы все сделали правильно, перед заливкой в бак опрыскивателя готовую смесь необходимо обязательно процедить. Для этого используйте мелкое сито или 3-4 слоя марли. Это отсеет мельчайшие нерастворенные частицы извести, которые чаще всего становятся причиной поломки распылителей.

Проверка качества и техника безопасности

Также перед работой следует провести тест на качество с помощью обычного железного гвоздя. Опустите его в раствор на минуту — если на металле появился рыжий налет меди, раствор слишком агрессивен (кислый). Чтобы исправить ситуацию и не обжечь деревья, добавьте еще немного известкового молока, пока гвоздь не перестанет менять цвет. Готовую смесь нужно использовать в течение суток , поскольку при хранении она начинает кристаллизоваться и теряет свою эффективность.

Для достижения максимального защитного эффекта во время весеннего опрыскивания крайне важно соблюдать усердие в охвате всей поверхности растения. Процесс обработки не должен ограничиваться лишь мелкими ветвями кроны, поскольку основная масса спор вредных грибов и личинок насекомых пережидает зиму в глубоких трещинах старой коры на штамбе (стволе) дерева. Помимо самого растения особое внимание следует уделить приствольному кругу , тщательно проливая раствором землю под деревом, где обычно накапливается инфекционный фон прошлого сезона.

Также необходимо помнить о химической специфике бордоской смеси, исключающей ее сочетание с другими садовыми препаратами. Это средство категорически запрещено смешивать в одном баке с инсектицидами или мылом, поскольку это приведет к нежелательным реакциям и полной потере эффективности обработки. Чтобы избежать повреждения растений и обеспечить действенность каждого препарата, между использованием бордоской жидкости и любых других защитных средств должно пройти срок от 10 до 14 дней.

Через несколько дней после «голубого опрыскивания» для дополнительной защиты деревьев полезно нанести побелку на стволы, используя готовую садовую смесь.

От каких болезней защищает бордоская смесь

Применение бордоской смеси является проверенным временем методом, позволяющим эффективно противодействовать широкому спектру опасных заболеваний в саду. Это средство обеспечивает надежную защиту для разных групп культур, каждая из которых имеет свои специфические угрозы, утверждают эксперты.