Борная кислота с сахаром от муравьев: как приготовить действенную приманку и избавиться от вредителей на участке

Муравьи на приусадебном участке или саду могут стать настоящей проблемой. Они быстро размножаются, создают муравейники у грядок, а также часто разводят тлю, которая вредит растениям.

Как избавиться от муравьев на участке

Один из самых простых и одновременно эффективных способов борьбы — приманка на основе борной кислоты и сахара.

Почему муравьи появляются на участке

Муравьи обычно выбирают места, где есть:

  • доступ к сладкой пище (падь тли, фрукты, нектар);

  • влажная и рыхлая почва;

  • теплые и защищенные участки земли для обустройства муравейника.

Избавиться от них лишь механически сложно, ведь колония обычно находится глубоко под землей.

Борная кислота с сахаром — как это работает

Борная кислота действует как медленный яд для муравьев. Она не уничтожает насекомых сразу, а позволяет им:

  • съесть приманку;

  • вернуться в муравейник;

  • передать яд другим особям.

Сахар в составе привлекает муравьев, ведь для них он является источником пищи.

Рецепт приманки от муравьев

Ингредиенты:

  • 1 стакан теплой воды

  • 2–3 столовых ложки сахара

  • 1 чайная ложка борной кислоты

Приготовление:

  1. Растворите сахар в теплой воде.

  2. Добавьте борную кислоту и перемешайте хорошо.

  3. Смочите в растворе ватные диски, кусочки картона или хлеб.

  4. Разложите приманку у муравейников, дорожек и мест скопления муравьев.

Как правильно использовать средство

Чтобы получить максимальный эффект:

  • обновляйте приманку каждые 2–3 дня;

  • не заливайте муравейник большим количеством раствора сразу;

  • размещайте приманку там, где муравьи наиболее активны;

  • избегайте попадания смеси в овощи и зелень.

Обычно первые результаты можно увидеть уже через 3–7 дней.

Преимущества метода

  • простые ингредиенты;

  • низкая стоимость;

  • эффективность против всей колонии;

  • возможность использования в огороде и в саду.

Важные оговорки

Хотя борная кислота считается относительно безопасной в малых дозах, следует:

  • не оставлять смесь в доступе для детей и домашних животных;

  • не превышать дозировку;

  • использовать осторожно у пищевых культур.

FAQ

Как избавиться от муравьев на участке народными средствами?

Чаще используют приманки с борной кислотой и сахаром, а также кипяток, уксус или растительные отвары. Самым эффективным считается именно метод с отравленной приманкой, уничтожающей всю колонию.

Помогает ли борная кислота от муравьев?

Так, борная кислота является медленным ядом, который попадает в муравейник и уничтожает всю популяцию, включая матку.

Как приготовить приманку для муравьев в домашних условиях?

Нужно смешать воду, сахар и небольшое количество борной кислоты, после чего смочить в растворе привлекательные для муравьев материалы и разложить их пути передвижения.

