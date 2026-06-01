Борная кислота с сахаром от муравьев: как приготовить действенную приманку и избавиться от вредителей на участке

Как избавиться от муравьев на участке / © pexels.com

Реклама

Один из самых простых и одновременно эффективных способов борьбы — приманка на основе борной кислоты и сахара.

Почему муравьи появляются на участке

Муравьи обычно выбирают места, где есть:

доступ к сладкой пище (падь тли, фрукты, нектар);

влажная и рыхлая почва;

теплые и защищенные участки земли для обустройства муравейника.

Избавиться от них лишь механически сложно, ведь колония обычно находится глубоко под землей.

Реклама

Борная кислота с сахаром — как это работает

Борная кислота действует как медленный яд для муравьев. Она не уничтожает насекомых сразу, а позволяет им:

съесть приманку;

вернуться в муравейник;

передать яд другим особям.

Сахар в составе привлекает муравьев, ведь для них он является источником пищи.

Рецепт приманки от муравьев

Ингредиенты:

1 стакан теплой воды

2–3 столовых ложки сахара

1 чайная ложка борной кислоты

Приготовление:

Реклама

Растворите сахар в теплой воде. Добавьте борную кислоту и перемешайте хорошо. Смочите в растворе ватные диски, кусочки картона или хлеб. Разложите приманку у муравейников, дорожек и мест скопления муравьев.

Как правильно использовать средство

Чтобы получить максимальный эффект:

обновляйте приманку каждые 2–3 дня;

не заливайте муравейник большим количеством раствора сразу;

размещайте приманку там, где муравьи наиболее активны;

избегайте попадания смеси в овощи и зелень.

Обычно первые результаты можно увидеть уже через 3–7 дней.

Преимущества метода

простые ингредиенты;

низкая стоимость;

эффективность против всей колонии;

возможность использования в огороде и в саду.

Важные оговорки

Хотя борная кислота считается относительно безопасной в малых дозах, следует:

не оставлять смесь в доступе для детей и домашних животных;

не превышать дозировку;

использовать осторожно у пищевых культур.

FAQ

Как избавиться от муравьев на участке народными средствами?

Реклама

Чаще используют приманки с борной кислотой и сахаром, а также кипяток, уксус или растительные отвары. Самым эффективным считается именно метод с отравленной приманкой, уничтожающей всю колонию.

Помогает ли борная кислота от муравьев?

Так, борная кислота является медленным ядом, который попадает в муравейник и уничтожает всю популяцию, включая матку.

Как приготовить приманку для муравьев в домашних условиях?

Реклама

Нужно смешать воду, сахар и небольшое количество борной кислоты, после чего смочить в растворе привлекательные для муравьев материалы и разложить их пути передвижения.

Новости партнеров