- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Борная кислота с сахаром от муравьев: как приготовить действенную приманку и избавиться от вредителей на участке
Муравьи на приусадебном участке или саду могут стать настоящей проблемой. Они быстро размножаются, создают муравейники у грядок, а также часто разводят тлю, которая вредит растениям.
Один из самых простых и одновременно эффективных способов борьбы — приманка на основе борной кислоты и сахара.
Почему муравьи появляются на участке
Муравьи обычно выбирают места, где есть:
доступ к сладкой пище (падь тли, фрукты, нектар);
влажная и рыхлая почва;
теплые и защищенные участки земли для обустройства муравейника.
Избавиться от них лишь механически сложно, ведь колония обычно находится глубоко под землей.
Борная кислота с сахаром — как это работает
Борная кислота действует как медленный яд для муравьев. Она не уничтожает насекомых сразу, а позволяет им:
съесть приманку;
вернуться в муравейник;
передать яд другим особям.
Сахар в составе привлекает муравьев, ведь для них он является источником пищи.
Рецепт приманки от муравьев
Ингредиенты:
1 стакан теплой воды
2–3 столовых ложки сахара
1 чайная ложка борной кислоты
Приготовление:
Растворите сахар в теплой воде.
Добавьте борную кислоту и перемешайте хорошо.
Смочите в растворе ватные диски, кусочки картона или хлеб.
Разложите приманку у муравейников, дорожек и мест скопления муравьев.
Как правильно использовать средство
Чтобы получить максимальный эффект:
обновляйте приманку каждые 2–3 дня;
не заливайте муравейник большим количеством раствора сразу;
размещайте приманку там, где муравьи наиболее активны;
избегайте попадания смеси в овощи и зелень.
Обычно первые результаты можно увидеть уже через 3–7 дней.
Преимущества метода
простые ингредиенты;
низкая стоимость;
эффективность против всей колонии;
возможность использования в огороде и в саду.
Важные оговорки
Хотя борная кислота считается относительно безопасной в малых дозах, следует:
не оставлять смесь в доступе для детей и домашних животных;
не превышать дозировку;
использовать осторожно у пищевых культур.
FAQ
Как избавиться от муравьев на участке народными средствами?
Чаще используют приманки с борной кислотой и сахаром, а также кипяток, уксус или растительные отвары. Самым эффективным считается именно метод с отравленной приманкой, уничтожающей всю колонию.
Помогает ли борная кислота от муравьев?
Так, борная кислота является медленным ядом, который попадает в муравейник и уничтожает всю популяцию, включая матку.
Как приготовить приманку для муравьев в домашних условиях?
Нужно смешать воду, сахар и небольшое количество борной кислоты, после чего смочить в растворе привлекательные для муравьев материалы и разложить их пути передвижения.