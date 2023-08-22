Борщ и суп без картофеля: чем можно заменить традиционный овощ – лучшие варианты

Картошку в первых и вторых блюдах можно заменить разнообразными овощами и даже фруктами.

Если кто-то думает, что классический суп или борщ нельзя приготовить без картофеля, это совсем не так. Конечно, трудно представить, что можно заменить картофель чем-нибудь другим в первых блюдах или салатах. Однако есть альтернативные овощи и даже фрукты, которые способны заменить картофель в блюде, и придать ему новый вкусовой оттенок и сделать очень сытным. Итак, чем можно заменить картофель в первых блюдах и салатах – читайте дальше.

Суп без картофеля

Чтобы заменить картофель в супах, можно использовать всевозможные овощи.

Цветная капуста. Очень богата витаминами, минералами и клетчаткой, поэтому полезна для организма. Суп с таким овощем даст ощущение сытости и не добавит лишних килограммов к талии.

Батат или сладкий картофель. Содержит антиоксиданты, клетчатку и полезные микроэлементы – калий, витамины А, В и С. Такой суп будет не только вкусным, но и полезным для здоровья всего организма.

Бобовые. Здесь можно выбирать то, что придется по вкусу: фасоль, чечевица и нут. Они удачно смогут заменить картофель в блюде, насытят организм белком и полезными микроэлементами.

Борщ без картофеля

Как приготовить вкусный украинский борщ без картофеля? Очень просто, его легко можно заменить другими овощами.

Кабачки. Их нужно нарезать кубиками и добавить в борщ за 5 минут до готовности. Овощи придадут традиционному блюду новый вкусовой оттенок, а еще борщ станет очень полезным. Поскольку кабачки помогают нормализовать работу пищеварительной системы, после сытного обеда вы не будете чувствовать тяжести в желудке.

Репа. Этот овощ добавит вашему борщу много полезных микроэлементов и минералов. А еще корнеплод обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, поэтому вы сможете не беспокоиться о своем здоровье.

Корень пастернака. Это овощ с неповторимым ароматом и вкусом, раскрывающимся в блюдах. Он очень полезен, потому что содержит витамины группы В и антиоксиданты. Также укрепляет нервную систему, улучшает сон и оказывает успокаивающий эффект.

Как заменить картофель в салатах?

Летом, когда так тяжело от жары, не очень хочется употреблять тяжелую пищу, поэтому в салатах картофель опытные кулинары заменяют разнообразными продуктами.

Авокадо. Любой изысканный салат не обходится без этого фрукта, потому что его можно добавлять как в овощные салаты, так и в мясные. Если картофель заменить этим фруктом, то ваше блюдо приобретет новое звучание – получит кремовую текстуру и незабываемый вкус. А еще авокадо содержит много витаминов, полиненасыщенных жиров, которые оказывают положительное влияние на обмен веществ в организме, поэтому о лишних килограммах можно не беспокоиться.

Сладкий перец. Этот овощ универсален для любых салатов, поэтому с легкостью заменит картофель. Разноцветный перец придаст блюду свежесть и непревзойденный вкус. А еще будет очень полезным, поскольку имеет высокое содержание антиоксидантов, предупреждающих рак.

Цукини. Салат с овощем будет легким, питательным и сытным. В цукини содержится много клетчатки, калия и витамина С, поэтому его потребление нормирует давление, снизит холестерин и повысит иммунитет организма.

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