Борщ подорожал: как изменились цены на продукты для украинского блюда за последний год

Почти все продукты, из которых готовят традиционный украинский борщ, подорожали по сравнению с прошлым аналогичным периодом года.

По состоянию на начало января 2024 все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, пишет УНИАН.

По ее словам, рекордсменом по росту цены за год стал картофель, который по сравнению с началом 2023 года подорожал в 3,5 раза, и сейчас оптовая стоимость этого овоща составляет 14-15,5 грн/кг. В то же время свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.

Морковь сегодня стоит 10–11 грн за кг – это на 48% дешевле, чем в январе прошлого года. Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел более чем вдвое и теперь стоит 11,5-12,5 грн за кг.

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Татьяна Попович говорит, что такие падения являются результатом избыточных объемов – перепроизводства моркови и лука. Также стагнирующий спрос повлиял на ценовую ситуацию.

По словам эксперта, повышение цен на некоторые овощи прежде всего связано с высокими затратами на хранение и транспортировку, а также с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью топлива.

"Если сравнивать цены с предыдущей неделей, ситуация выглядит даже более чем стабильно. Даже по картофелю, который бьет все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свекла и лук остались на том же ценовом уровне, как и в последнюю неделю декабря", – говорит эксперт.

По ее мнению, до конца зимы критический рост цен не ожидается. В зависимости от вида овощей их стоимость может вырасти на 2-7%.

"Однако следует отметить, что любой прогноз имеет степень неопределенности и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, которые могут влиять на цены на продовольственные товары, погодные факторы", — добавила Попович.

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