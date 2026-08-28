Борщ получится изысканным, насыщенным и ароматным: добавьте эту специю вместо лаврового листа

Что добавить в борщ вместо лаврового листа / © Pexels

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Многие готовят борщ по привычному рецепту и в конце обязательно бросают в кастрюлю несколько лавровых листьев. Однако эта специя нравится не всем: иногда ее аромат получается слишком резким и перебивает вкус овощей. Если хочется сделать борщ более изысканным, насыщенным и пряным, стоит обратить внимание на тмин обыкновенный. Эту доступную специю используют в разных рецептах борща. Тмин имеет выразительный теплый аромат с легкими анисовыми, ореховыми и ржаными нотками. Он особенно удачно сочетается со свеклой, капустой, морковью, луком и кислинкой, являющейся важной частью вкуса борща.

Почему стоит добавить в борщ именно тмин

Тмин не просто придает блюду новый запах. Он помогает сделать вкус более многогранным и изысканным, добавляя классическому борщу неожиданной пряной нотки.

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Известные кулинарные рецепты предлагают добавлять тмин к овощному основанию еще во время обжаривания. Так специя успевает раскрыть свой аромат, а борщ приобретает более глубокий вкус. Именно этот трюк используют профессиональные повара.

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Главное — не переусердствовать. Тмин имеет довольно сильный аромат, поэтому на большую кастрюлю борща достаточно половины чайной ложки или примерно одной чайной ложки в зависимости от объема и ваших вкусовых предпочтений.

Как правильно добавлять тмин в борщ

Лучше всего брать целые семена тмина. Перед использованием их можно слегка прогреть на сухой сковороде в течение нескольких секунд только до появления характерного аромата. После этого тмин добавляют к луку и другим овощам во время приготовления зажарки.

Можно также немного растолочь семена в ступке. В таком случае аромат будет еще более выразительным, поэтому количество специи лучше уменьшить.

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