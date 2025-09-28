- Дата публикации
Борщовая заправка с вареной свеклой: рецепт от известного шеф-повара
Благодаря этой заправке ваш борщ получится очень вкусным, будет иметь насыщенный вкус и аромат.
Борщ – любимое блюдо украинцев. Осень, когда на огороде созрели овощи, - идеальный сезон, чтобы приготовить домашнюю заправку к этому блюду. Ваш борщ получится идеальным, полезным и главное – без лишних консервантов.
ТСН.ua подготовил рецепт борщевой заправки от повара Евгения Клопотенко.
Из набора ингредиентов к этому рецепту следует три банка заправки по 0,5 л.
Ингредиенты
1 кг отварной свеклы
2 моркови
2 лука
80 мл масла
1 ст. л. молотой паприки
150 г томатной пасты
1 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
50 мл уксуса 9%
3 лавровых листа
6 шт. черного перца горошком
6 шт. ароматного перца
Приготовление
Натрите на крупную терку отварную свеклу и морковь. Лук нарежьте кубиком.
В кастрюле разогрейте растительное масло. Выложите лук и жарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и жарьте еще 10 минут. Далее добавьте молотую паприку, томатную пасту, перемешайте и тушите 5 минут.
К пассерованным овощам добавьте натертую вареную свеклу, соль, сахар, уксуса и специи. Перемешайте.
Заполните пол-литровые банки заправкой и прикройте крышками. Поставьте наполненные банки с заправкой в кастрюлю и стерилизуйте в течение 15 минут от момента закипания воды. Закройте банки крышками.