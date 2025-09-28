ТСН в социальных сетях

Борщовая заправка с вареной свеклой: рецепт от известного шеф-повара

Благодаря этой заправке ваш борщ получится очень вкусным, будет иметь насыщенный вкус и аромат.

Вера Хмельницкая
Свекла.

Свекла. / © pixabay.com

Борщ – любимое блюдо украинцев. Осень, когда на огороде созрели овощи, - идеальный сезон, чтобы приготовить домашнюю заправку к этому блюду. Ваш борщ получится идеальным, полезным и главное – без лишних консервантов.

ТСН.ua подготовил рецепт борщевой заправки от повара Евгения Клопотенко.

Из набора ингредиентов к этому рецепту следует три банка заправки по 0,5 л.

Ингредиенты

  • 1 кг отварной свеклы

  • 2 моркови

  • 2 лука

  • 80 мл масла

  • 1 ст. л. молотой паприки

  • 150 г томатной пасты

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 50 мл уксуса 9%

  • 3 лавровых листа

  • 6 шт. черного перца горошком

  • 6 шт. ароматного перца

Приготовление

  1. Натрите на крупную терку отварную свеклу и морковь. Лук нарежьте кубиком.

  2. В кастрюле разогрейте растительное масло. Выложите лук и жарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и жарьте еще 10 минут. Далее добавьте молотую паприку, томатную пасту, перемешайте и тушите 5 минут.

  3. К пассерованным овощам добавьте натертую вареную свеклу, соль, сахар, уксуса и специи. Перемешайте.

  4. Заполните пол-литровые банки заправкой и прикройте крышками. Поставьте наполненные банки с заправкой в кастрюлю и стерилизуйте в течение 15 минут от момента закипания воды. Закройте банки крышками.






