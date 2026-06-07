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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Боятся пациенты: прорыв в медицине поможет лечить без трансплантации — о чем идет речь

Лабораторные кишечные бактерии могут заменить фекальную трансплантацию.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Боятся пациенты: прорыв в медицине поможет лечить без трансплантации — о чем идет речь

Новый препарат из бактерий показал эффективность против C. difficile / © pexels.com

Новый набор кишечных бактерий может помочь врачам отказаться от метода лечения, которого боятся пациенты

Об этом говорится в журнале Nature Medicine.

Трансплантация фекальной микробиоты (FMT) эффективно помогает пациентам, у которых кишечные инфекции постоянно возвращаются после того, как антибиотики перестают действовать.

Процедура подразумевает пересадку кала от здорового донора в толстую кишку пациента, где микроорганизмы восстанавливают здоровый кишечный микробиом.

Для многих пациентов само описание процедуры является причиной колебаний.

Поэтому исследователи задали вопрос: может ли вместо донорского материала сработать точный набор бактерий, выращенных в лаборатории?

Они провели первое прямое сравнение: лабораторно созданной бактериальной смеси против трансплантата из того же донорского материала.

Возвращение инфекции

Возбудителем является бактерия Clostridioides difficile (сокращенно C. diff). В норме она может находиться в кишечнике, не причиняя вреда, поскольку контроль над ней содержит другая микрофлора.

Но после курса антибиотиков этот баланс рушится, и C. diff начинает активно размножаться. Это приводит к спазмам, горячке и тяжелой диарее.

Стандартное лечение — повторные курсы антибиотиков, иногда дают временный эффект, но инфекция часто возвращается.

У части пациентов она рецидивирует снова и снова, становясь все более сложным для лечения.

Именно поэтому врачи применяют трансплантацию микробиоты: кал от проверенного здорового донора вводят в кишечник пациента, восстанавливая утраченный микробиом. В случаях рецидивов это часто работает тогда, когда антибиотики бессильны.

Проблемы донорского материала

Несмотря на эффективность, фекальная трансплантация имеет ограничение. У каждого донора есть уникальный набор микроорганизмов, поэтому каждая «партия» отличается.

Также сложно обеспечить масштабное производство: нужны тщательно проверенные доноры, а банки донорского материала тяжело масштабировать.

Есть и риски безопасности — даже после скрининга небольшая вероятность передачи нежелательных организмов остается.

Эти проблемы подтолкнули ученых к идее более контролируемой альтернативы — использование определенного набора полезных бактерий вместо целого кала.

Такие бактерии можно выращивать в лаборатории и стандартизировать, однако это оказалось сложной задачей.

Создание бактериальной смеси

Команда Иканской медицинской школы Маунт-Синай работала над практическим решением.

Доктор Джеремайя Дж. Фейт изучает роль кишечных бактерий в здоровье и возглавил разработку недорогого способа производства бактериальных препаратов.

«Терапии на основе микробиомы имеют огромный потенциал, но производственные сложности тормозят их широкое внедрение», — отметил Фейт.

Его команда создала первый продукт под названием MTC01 — смесь из 15 штаммов бактерий одного здорового донора, выращенных в лаборатории.

Производство осуществлялось в специальной бескислородной камере, адаптированной под стандарты фармпроизводства.

Сравнение методов

Чтобы проверить эффективность, исследователи провели небольшое клиническое исследование у пациентов с рецидивирующей инфекцией C. diff.

Поскольку штаммы происходили из того же донора, что и материал для трансплантации, их можно было сравнить. Из 20 пациентов 18 отвечали критериям участия.

Клиническую часть исследования возглавил доктор Ари Гринспан из Маунт-Синай.

«Наша цель — перейти от трансплантации кала к более точным и воспроизводимым методам», — сказал он.

Пациенты получали трансплантацию или лабораторную смесь в низкой или высокой дозе во время колоноскопии. Серьезных проблем с безопасностью не обнаружили; легкие побочные эффекты равномерно распределены между группами.

Через восемь недель инфекция не вернулась у 7 из 9 пациентов, получавших лабораторную смесь, и у 8 из 9 пациентов после трансплантации.

Закрепление бактерий в кишечнике

Важнейший результат касался того, приживаются ли бактерии в организме.

Через несколько недель после лечения донорские штаммы все еще присутствовали в кишечнике пациентов и успешно закрепились — этот процесс называют энграфтментом (engraftment).

Это первое прямое сравнение показало, что лабораторно выращенные бактерии способны приживаться так же эффективно, как микрофлора из донорского кала.

Генетический анализ подтвердил стойкое сохранение бактерий у пациентов.

Большая доза смеси лучше закреплялась, что свидетельствует о дозозависимом эффекте.

В исследовании пациентам вводили препарат во время колоноскопии, но команда уже разработала форму в виде капсулы, которую можно будет проглатывать.

Это позволит избежать инвазивной процедуры в будущих исследованиях.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, показывают, что стандартизированный набор бактерий может быть не хуже донорского кала по безопасности, эффективности и способности заселять кишечник.

Это открывает путь к более контролируемым, масштабируемым и доступным методам лечения для пациентов с рецидивирующими инфекциями.

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