Британский диджей женился на одной из самых известных российских шпионок, даже не подозревая об этом (фото)

Анна Чапмен / © The Telegraph

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Британский диджей Алекс Чепмен несколько лет был женат на Анне Чапман, которая впоследствии оказалась русской шпионкой. Мужчина не знал о ее настоящей деятельности, пока в 2010 году женщина не была арестована в Нью-Йорке в рамках масштабной операции ФБР по разоблачению российской агентурной сети в США. После этого с ним связались представители британской разведки MI5.

Об этом пишет ladbible.

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С будущей женой Алекс познакомился в 2001 году, вскоре после ее приезда в Великобританию. Пара вышла замуж в 2002-м и прожила вместе до 2006-го. В это время хватило, чтобы Анна получила британское гражданство.

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Британский диджей Алекс Чепмен несколько лет был женат на Анне Чапман

После развода женщина переехала в Манхэттен в Нью-Йорке, где начала новую жизнь и представлялась агентом по недвижимости. Однако впоследствии выяснилось, что она действительно работала на российскую разведку.

Мужчина не догадывался о шпионской деятельности жены

Историю Анны Чапман и ее бывшего мужа недавно осветили в документальном фильме британского телеканала Channel 4 Spy Next Door: Anna Chapman Story («Шпионка по соседству: история Анны Чапман»).

Через PR-консультанта Алекс рассказывал о том, как узнал, что годы их совместной жизни могли быть частью совсем другой истории.

По словам представителя Чепмена, новость об аресте бывшей жены стала для него полной неожиданностью. В то же время мужчина начал переосмысливать некоторые моменты их отношений.

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«Она становилась все более потайной, самостоятельно посещала различные мероприятия, где собирались богатые и влиятельные люди. Теперь, когда все это стало известно, он, очевидно, начинает думать: „Возможно, именно этим она и занималась“, — передал слова консультанта журналистам.

После разоблачения Анны представители британской разведывательной службы MI5 поспешили связаться со всеми людьми в Великобритании, которые могли иметь отношение к ней. Среди них был и Алекс Чепмэн.

Мужчина скончался в 2016 году в возрасте 36 лет, поэтому не смог лично поучаствовать в документальном фильме Channel 4.

Как ФБР разоблачило российскую агентурную сеть

В 2010 году американское Федеральное бюро расследований провело операцию Ghost Stories («Призрачные истории»), во время которой в Нью-Йорке задержали Анну Чапман и еще девять российских агентов.

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В ФБР отметили, что российские власти потратили значительные средства и годы на подготовку и размещение своих оперативников в США.

«Ни одно правительство не делает этого, не ожидая отдачи от своих инвестиций», — заявил один из сотрудников контрразведки ФБР, работавший над этим делом.

По его словам, хотя агентам не удалось достичь поставленных целей, без вмешательства американских спецслужб они со временем могли бы добиться успеха.

Представитель ФБР также подчеркнул, что угроза шпионажа не ограничивается Россией. По его словам, разведки многих иностранных государств пытаются получить информацию, представляющую интерес для США.

Что произошло с Анной Чапман после ареста

После задержания десять российских агентов передали России в рамках масштабного обмена шпионами между Москвой и Вашингтоном. Анну Чапман лишили британского гражданства.

Впоследствии она стала известной телеведущей в России. Также сообщалось, что ее деятельность оценил лично лично президент РФ Владимир Путин.

В то же время, точный масштаб шпионской деятельности Чапман в Великобритании остается неизвестным.

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