Британцы моют авто уксусом, и это не странность: вот зачем

Зачем британцы моют уксусом машину / © pexels.com

Британское издание Express обращает внимание на нетипичный, но эффективный подход водителей в Великобритании: зимой они регулярно моют свои автомобили… обычным уксусом.

Почему зимой нельзя отказываться от мытья

В холодное время года украинские дороги обрабатывают солью и агрессивными химическими смесями, призванными бороться со снегом и льдом. Однако эти вещества имеют обратную сторону — оседая на днище и кузове, они постепенно разрушают защитный слой и лакокрасочное покрытие. Следствие — ускоренное появление коррозии. Именно поэтому зимой автомобиль нуждается в мойке не реже, а иногда и чаще, чем в теплое время года.

Зачем добавляют уксус

Британские автомобилисты используют простой раствор: воду и уксус в соотношении 1:1. Такая смесь помогает быстро избавиться от избыточной влаги, растапливает лед, а также эффективно смывает следы соли и дорожных реагентов. При этом уксус не оставляет разводов на поверхности, считается безопасным для покрытия и стоит копейки — в отличие от специализированной автохимии.

Что делать с салоном

Для тех, кто хочет сэкономить и внутри авто, есть еще один простой лайфхак. Вместо дорогих средств для химчистки можно воспользоваться обычной пищевой содой. Ее рассыпают на сиденье, слегка увлажняют и оставляют на несколько минут, после чего убирают пылесосом. Такой способ хорошо справляется даже со старыми пятнами и эффективно нейтрализует неприятные запахи.