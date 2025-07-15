ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
798
Время на прочтение
2 мин

Бросьте 2 копеечные таблетки в стиральную машину — и ваши вещи станут белее снега

Какое аптечное средство поможет вывести даже очень въедливые пятна с белой одежды: простой и эффективный способ стирки, не портящий ткани.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем отстирать белые вещи

Чем отстирать белые вещи / © www.freepik.com/free-photo

Иногда даже самый лучший стиральный порошок не справляется с пятнами на любимой рубашке или футболке. Но есть простое решение, уже ставшее настоящей находкой для хозяек — это обычный аспирин, который, наверно, есть в каждой домашней аптечке. Этот простой трюк поможет вернуть вещам первозданную белизну, удалить следы от пота и устаревшие пятна. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Как правильно использовать аспирин во время стирки

  1. Возьмите 5 таблеток аспирина и измельчите в порошок.

  2. Наберите в тазик горячую воду, растворите таблетки и замочите грязные вещи на несколько часов, можно на ночь.

  3. Затем переложите одежду в стиральную машину и запустите обычную стирку.

  4. Для усиленного эффекта можно добавить еще 2 таблетки в барабан или отсек для порошка.

Почему аспирин работает как отбеливающее средство

  • Аспирин содержит салициловую кислоту, которая прекрасно расщепляет белковые пятна от пота, крови и жира.

  • В отличие от уксуса или лимонной кислоты, салициловая кислота мягко действует на ткань и не вызывает потерю цвета.

Кстати, именно это свойство помогает аспирину в медицине — он борется с тромбами, расщепляя белковые соединения в организме. А теперь еще и спасает ваше любимое белье.

Для каких вещей подходит метод стирки с аспирином

  • Белые футболки и рубашки.

  • Постельное белье.

  • Полотенца.

  • Текстиль с пятнами под мышками или на воротничках.

Избегайте применения на шелке, шерсти и других деликатных тканях. Прежде чем стирать вещь полностью, проверьте действие раствора на незаметном участке.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
798
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie