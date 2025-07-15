Чем отстирать белые вещи / © www.freepik.com/free-photo

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Иногда даже самый лучший стиральный порошок не справляется с пятнами на любимой рубашке или футболке. Но есть простое решение, уже ставшее настоящей находкой для хозяек — это обычный аспирин, который, наверно, есть в каждой домашней аптечке. Этот простой трюк поможет вернуть вещам первозданную белизну, удалить следы от пота и устаревшие пятна. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Как правильно использовать аспирин во время стирки

Возьмите 5 таблеток аспирина и измельчите в порошок. Наберите в тазик горячую воду, растворите таблетки и замочите грязные вещи на несколько часов, можно на ночь. Затем переложите одежду в стиральную машину и запустите обычную стирку. Для усиленного эффекта можно добавить еще 2 таблетки в барабан или отсек для порошка.

Почему аспирин работает как отбеливающее средство

Аспирин содержит салициловую кислоту, которая прекрасно расщепляет белковые пятна от пота, крови и жира.

В отличие от уксуса или лимонной кислоты, салициловая кислота мягко действует на ткань и не вызывает потерю цвета.

Кстати, именно это свойство помогает аспирину в медицине — он борется с тромбами, расщепляя белковые соединения в организме. А теперь еще и спасает ваше любимое белье.

Для каких вещей подходит метод стирки с аспирином

Белые футболки и рубашки.

Постельное белье.

Полотенца.

Текстиль с пятнами под мышками или на воротничках.

Избегайте применения на шелке, шерсти и других деликатных тканях. Прежде чем стирать вещь полностью, проверьте действие раствора на незаметном участке.

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