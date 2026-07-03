Как отчистить чайник от накипи / © www.freepik.com/free-photo

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Накипь в чайнике появляется даже тогда, когда используется очищенная вода. Из-за соли кальция и магния на нагревательном элементе и стенках постепенно образуется твердый белый налет. Он не только ухудшает вкус воды, но и заставляет чайник дольше нагреваться, что приводит к излишним расходам электроэнергии или газа. Многие хозяйки пользуются дорогими средствами для очистки, хотя справиться с проблемой можно гораздо проще. Один из самых старых домашних способов — использование четырех кусочков картофельной кожуры. Именно этот метод много лет применяли еще наши бабушки, когда особых средств не существовало.

Почему картофельная кожура помогает от накипи

В кожуре картофеля содержатся природные органические кислоты, крахмал и растительные соединения, которые при кипячении помогают размягчить свежий известковый налет. Особенно хорошо этот способ работает, если накипь еще не успел образовать толстый слой.

Кроме того, картофельная кожура не повреждает металлические поверхности и не оставляет резкого запаха как некоторые агрессивные средства.

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Как правильно очистить чайник

Для этого понадобятся: чистые кусочки картофельной шкурки и вода. Порядок действий очень прост:

Хорошо промойте картофельные шкурки от земли. Положите их в чайник. Наполните его водой до максимального уровня. Доведите воду до кипения. После закипания оставьте шкурки в воде еще на 30 минут. Вылейте воду, вытяните кожуру и хорошо промойте чайник. Если накипи много, процедуру можно повторить снова.

Следует понимать, что картофельная кожура лучше всего справляется именно со свежими или небольшими отложениями. Если внутри чайника уже образовался толстый слой известкового камня, эффект будет слабее. В таких случаях более эффективно использовать специальные средства для удаления накипи или проверенные пищевые кислоты, предназначенные для этой цели.

Как предотвратить появление накипи

Чтобы чистить чайник приходилось как можно реже, достаточно соблюдать несколько простых правил:

не оставляйте воду в чайнике на несколько дней;

после использования сливайте остатки воды;

используйте фильтрованную или смягченную воду;

промывайте чайник хотя бы раз в неделю;

очищайте его при появлении первых белых отложений, не дожидаясь образования толстого слоя.

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