Накипь в чайнике появляется постепенно, но влияет сразу на все: вкус воды, скорость кипячения и даже расход электроэнергии. Большинство привычных способов очищения либо оставляют запах, либо требуют много времени. Впрочем, существует простой метод, который использовали еще задолго до появления современной химии. Он не нуждается в сложных средствах и работает мягко, но эффективно.

Как быстро и просто избавиться от накипи в чайнике

Речь идет об обычном лимоне. Четыре небольших кусочка этого цитруса способны растворить накипь не хуже агрессивных средств. Лимон содержит природную кислоту, которая вступает в реакцию с минеральными отложениями и постепенно расщепляет их. Однако после него не остается резкого запаха, как после уксуса.

Как правильно очистить чайник

В чайник наливают воду примерно до половины или чуть больше. Добавляют 4 кусочка лимона вместе с кожурой.

Затем воду доводят до кипения и оставляют на 20 минут. За это время активные вещества растворяют накипь даже в труднодоступных местах.

После этого воду сливают, а чайник тщательно промывают. При необходимости процедуру можно повторить.

Лимонная кислота природного происхождения мягко влияет на отложение кальция, не повреждая поверхность чайника. Дополнительно эфирные масла из кожуры устраняют посторонние запахи и оставляют свежий легкий аромат.

Другие эффективные способы очистки

Если нет лимона под рукой, можно использовать другие проверенные методы.