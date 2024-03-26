Бросьте горсть этого копеечного средства в барабан – и стиральная машинка будет работать вечно

Белье после такой стирки становится мягким и идеально чистым, словно после дорогой химчистки, а машинка не страдает от накипи.

Что же это за копеечное средство, которое усиливает действие порошка, спасает машинку от накипи и работает как кондиционер? Это обычная поваренная соль. Такой способ стирки уже проверен многими хозяйками и не теряет своей популярности. Он ведь безопасен как для вещей, так и для стиральной машинки. Рассказываем, какое действие соли во время стирки, в чем ее польза для стиральной машинки.

Как с помощью соли вывести устаревшие пятна и спасти машинку от накипи

Поваренная соль улучшает процесс выведения пятен, освежает ткань, размягчая ее волокна. Поэтому после ее применения вещи становятся как после использования дорогого кондиционера. К тому же соль способна вывести даже самые старые пятна и убить все неприятные запахи.

Также соль полезна и для самой стиральной машинки. Если ее регулярно использовать во время стирки, не будет образовываться накипь и прибор прослужит целую вечность.

Перед стиркой насыпьте стиральный порошок в отсек как обычно, а горсть соли бросьте прямо в барабан. Таким образом вы спасете свое белье от пятен, а прибор не будет страдать от вредной накипи.

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