Бросьте кусок фольги в кипяток – результат вас точно утешит: как этот трюк поможет принадлежностям на кухне

Столовые принадлежности также нуждаются в правильном уходе, чтобы оставаться всегда блестящими и чистыми.

Ежедневное использование ложек, ножей и вилок приводит к тому, что со временем все они становятся тусклыми, матовыми, теряют свой блеск.

Если вы такое заметили на своих кухонных принадлежностях, это значит, что его пора хорошо почистить. Это можно сделать очень быстро и просто, если использовать один интересный лайфгак.

С помощью простого трюка с фольгой и кипятком вы заставите вилки и ложки сиять так, словно они только что из магазина. Все, что вам нужно взять:

пищевая алюминиевая фольга;

вода;

пищевая сода;

сахар.

Что нужно делать, чтобы быстро очистить кухонные принадлежности? Оказывается, все просто.

Возьмите несколько кусочков алюминиевой фольги и сомните их. Добавьте в воду сахар и пищевую соду, кропотливо перемешайте и поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, бросьте туда фольгу и не забудьте положить столовые принадлежности, которые нужно очистить. Проварите несколько минут, затем достаньте из воды и протрите насухо. Вы сразу увидите, что вилки, ножи и ложки стали чистыми и блестящими.

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