Как бороться с накипью в чайнике / © Pixabay

Реклама

Перед каждым кипячением достаточно положить внутрь один неожиданный предмет — обычную морскую раковину среднего размера. Именно она становится естественным “магнитом” для солей жесткости, предотвращая образование накипи на стенках и нагревательном элементе.

Кальций, содержащийся в ракушке, притягивает минералы из воды, концентрируя их вокруг себя. Такой принцип кристаллизации активно применяется в промышленных системах смягчения воды, а раковина выполняет роль безопасного катализатора, не выделяя в воду никаких вредных веществ.

Перед первым использованием раковину следует прокипятить отдельно в течение 10 минут для дезинфекции. После этого ее можно оставлять в чайнике постоянно — вынимать после каждого кипячения не нужно.

Реклама

Первые результаты заметны уже через несколько циклов: накипь либо не образуется совсем, либо оседает исключительно на самой раковине в минимальных количествах, оставляя нагревательный элемент чистым.

Раз в месяц рекомендуется достать раковину, промыть под теплой проточной водой и почистить щеткой — это восстановит ее свойства и продлит срок службы.

Метод подходит как для электрических, так и обычных чайников из стекла, металла или керамики. Он полностью безопасен, экологичен и не требует затрат, в отличие от химических средств против накипи. А для регионов с излишне жесткой водой идеальный результат дает сочетание этого способа с использованием фильтрованной воды. Этот комплексный подход значительно продлевает жизнь бытового прибора и сохраняет чистоту воды.