Бросьте три кусочка в чайник – и накипь исчезнет, как будто и не было: полезные советы

Накипь на чайнике появляется из-за жесткой водопроводной воды, которую медленно впитывает прибор. Однако есть легкие способы, чтобы быстро и надолго избавиться от этой проблемы.

Эксперты по безопасности питания предупреждают, что накипь может повлечь за собой появление кариеса, остеохондроз, подагру и даже мочекаменную болезнь. Чтобы не допустить негативных последствий для здоровья, нужно регулярно чистить чайник от этого налета, содержащего в своем составе опасный карбонат кальция.

Как очистить чайник от накипи: лучшие и легкие способы

Лимон. Накипь в чайнике негативно сказывается на качестве готовящихся напитков, поэтому регулярная чистка прибора крайне важна. Существует безопасный способ для удаления известкового налета, который не повредит здоровью и отлично справится с проблемой. Надо взять половинку лимона, разрезать на три кусочка, бросить в чайник и залить водой. Поставьте чайник на огонь и доведите до кипения, затем дайте остыть. После этого снова вскипятите воду в чайнике – и налет исчезнет, словно и не было.

Накипь в чайнике негативно сказывается на качестве готовящихся напитков, поэтому регулярная чистка прибора крайне важна. Существует безопасный способ для удаления известкового налета, который не повредит здоровью и отлично справится с проблемой. Надо взять половинку лимона, разрезать на три кусочка, бросить в чайник и залить водой. Поставьте чайник на огонь и доведите до кипения, затем дайте остыть. После этого снова вскипятите воду в чайнике – и налет исчезнет, словно и не было. Уксус подходит для пластиковых, стеклянных и металлических чайников. Эксперты не рекомендуют использовать этот метод для очистки электрочайников, потому что уксус слишком агрессивен для такого прибора. На литр воды нужно взять сто грамм уксуса, сделать смесь и залить в чайник. Кипятить необходимо до тех пор, пока не увидите отслаивание накипи. Выключите плиту и дайте воде остыть. Затем вылейте раствор и потрите стенки чайника жесткой губкой. Перед последующим использованием чайник нужно хорошо прокипятить и слить воду.

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