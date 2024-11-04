Бросьте в унитаз шарик из фольги: избавитесь от надоедливой проблемы за 15 минут

Клинер из пятизвездочного отеля поделился со своим другом простым способом, как можно очистить унитаз в считанные минуты. Все, что вам понадобится, это небольшой кусочек фольги и немного свободного времени.

В первую очередь, нужно подготовить материалы. Для этого возьмите фольгу и сверните ее так, чтобы у вас получилось несколько небольших шариков. Здесь очень важно правильно угадать с размером. Помните, что шарики должны свободно пролезать в сливной бачок унитаза.

Сформированные шарики бросьте в бачок унитаза и оставьте минимум на 15 минут. Это время им нужно, чтобы произошла реакция с минералами в воде. Клинер утверждает, что благодаря такому простому способу можно избавиться даже от устаревшего известкового налета в бачке.

При необходимости можно повторить процедуру. Также не забывайте проводить ее регулярно, чтобы поддерживать унитаз в чистоте и предотвращать образование налета.

Как это работает? Алюминий вступает в реакцию с кальцием и магнием, которые есть в воде, и поэтому известковый налет не образуется.

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