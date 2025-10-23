Bubble tea / © Credits

Тайваньский напиток бабл-ти (bubble tea), состоящий из чая, молока, сахара и жевательной жемчужины тапиоки, стал мировым феноменом. Однако новые исследования заставляют экспертов призывать потребителей относиться к этому модному напитку с осторожностью, поскольку он скрывает ряд неожиданных угроз для здоровья.

Об этом пишет Independent.

1. Токсичность и проблемы с пищеварением

Ключевым элементом напитка являются жемчужины тапиоки, изготовленные из крахмала маниоки. Этот корнеплод, растущий в почве, легко поглощает свинец и другие тяжелые металлы. Расследование Consumer Reports в США выявило высокий уровень свинца в некоторых продуктах бабл-ти, что повторяет предварительные беспокойства относительно продуктов на основе маниоки.

Кроме того, крахмалистый состав жемчужин может привести к:

Гастропарез: замедление опорожнения желудка, вызывающее тошноту и боль. В некоторых случаях возможна полная закупорка, особенно у людей с медленным пищеварением.

Запор: загуститель гуаровой камеди, который часто добавляют в чай, при частом употреблении также может способствовать развитию запоров.

2. Экстремальные медицинские случаи и риск удушья

Медицинская практика уже зафиксировала экстремальные последствия злоупотребления напитком. В частности, в 2023 году тайваньские врачи удалили более 300 камней в почках у 20-летней женщины, употреблявшей бабл-ти вместо воды. Хотя это крайний случай, компоненты напитка (оксалата и повышенный уровень фосфатов) могут способствовать образованию камней.

Для детей и даже взрослых жемчужины тапиоки также представляют риск удушья. Были задокументированы случаи, когда люди, пытаясь всосать частично укупоренную соломинку, случайно вдыхали жемчужины, что приводило к трагическим последствиям.

3. Психическое здоровье и сахарная эпидемия

Основной долгосрочной проблемой является содержание сахара. Большинство порций содержат 20–50 г сахара, что соответствует или превышает баллончик Coca-Cola, способствуя:

Эпидемии ожирения, диабета 2 типа и метаболических заболеваний среди молодежи.

Почти двукратный рост риска кариеса в постоянных зубах у детей, регулярно пьющих этот чай.

Кроме того, новые исследования указывают на потенциальные последствия психического здоровья. Исследование китайских детей и медсестер связало регулярное употребление бабл-ти с увеличением уровня тревожности, депрессии, усталости и выгорания.

Специалисты отмечают, что бабл-ти не стоит запрещать, но к нему следует относиться как к случайному удовольствию, а не к ежедневной привычке. Кроме того, врачи рекомендуют пить напиток непосредственно из чашки, чтобы иметь лучший контроль и снизить риск удушья.

