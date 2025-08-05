Буданов рассказал, какой фильм о разведке считает лучшим

Кирилл Буданов

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поделился своими предпочтениями по фильмам о шпионской тематике. По его словам, любимым остается французский триллер "Профессионал", рассказывающий о работе специального агента.

Об этом он рассказал в интервью для Рамины Эсхакзай.

"Это не секрет. Я всегда говорил во многих интервью раньше, что очень любил фильм "Профессионал". Он как раз о нелегальной разведке. Классической, просто классической нелегальной разведке. Оперативно-боевой работе", - отметил Буданов.

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На вопрос, хватает ему такой "боевой" активности в реальной жизни, он ответил:

"Мне хватает другого. Мне хватает управлять всеми этими ресницами. Я должен понимать, что происходит на самом деле, что происходит в головах моих подчиненных. Иначе можно просто погрузиться в виртуальный мир. А это одна из самых больших проблем - отрыв от реальности".

Также он коротко вспомнил другие фильмы и сериалы, в частности "Бюро легенд", который назвал достаточно похожим, но немного скучающим, и "Фауду", охарактеризованную как "романтизированную".

Относительно сериала "Родина" ("Homeland"), Буданов признался, что так и не досмотрел его до конца, хотя признает: "Это хороший сериал".

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"Я не говорю, что "Профессионал" - это правда. Нет, это тоже вымысел. Но там показано много моментов психоэмоциональных и стратегических подходов к мышлению, которые я видел в реальной жизни", - подытожил глава ГУР.

Также руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как украинские спецслужбы продолжают работать с гражданами России даже во время полномасштабной войны.