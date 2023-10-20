Будет белоснежная и безупречно чистая: как вывести устаревшие пятна из любимой скатерти

Так хочется постелить свою любимую белую скатерть на праздничный стол. Но на ней такие пятна, хоть зубами отгрызай. Ни дорогие отбеливающие средства, ни неоднократная стирка – ничего не помогает. Но не стоит ее выбрасывать и покупать вместо этого новую. Если знать несколько секретов, то выведение пятен, даже устаревших, больше не будет проблемным и бесполезным делом. Рассказываем, как с помощью подручных средств быстро вывести любые пятна из своей любимой скатерти.

Чем вывести пятна на скатерти

Если на скатерти появились пятна, не торопитесь выбрасывать ее. Даже когда вы не раз пытались вывести пятна, используя самые дорогие отбеливающие средства. Ситуацию можно спасти простым способом. И ваша любимая сердцу вещь будет радовать глаз своей безупречной чистотой. А для этого вам понадобится то, что есть на любой кухне.

Чтобы приготовить стиральное средство, возьмите 2 ст. ложки пищевой соды, 1 ст. ложку моющего средства для посуды, 1 ст. ложку воды. Всё нужно хорошо перемешать и нанести на грязные участки. Затем необходимо взять губку и затереть пятна, после обработки следует постирать скатерть как обычно. Если с первого раза не удалось избавиться от пятен, повторите процедуру еще раз.

Как удалить пятна, которые не отстирываются

Есть такие загрязнения, которые нельзя постирать годами, чтобы вы не делали, они никуда не деваются. В таком случае поможет средство, которое можно изготовить из нескольких подручных средств.

Для приготовления отбеливающего раствора понадобится 1 ст.л. ложка воды для мытья посуды, 3 ст. ложки перекиси водорода, 2 ст. ложки пищевой соды. Все компоненты тщательно перемешайте и нанесите на загрязненные участки. Оставьте смесь на 20 минут, после чего постирайте в стиральной машине. Это средство отлично подойдет для цветных тканей, они не потеряют своей яркости. Но если ткань некачественная, то скатерть может вылинять.

Как отстирать белую скатерть

Это, наверное, самый сложный случай. Ведь белые скатерти пачкаются больше всего, на них видны пятна, а от частой стирки и отбеливания агрессивными средствами они теряют свой цвет и вид. Впрочем, ее можно отстирать с помощью подручных средств и не применять хлорсодержащих отбеливателей.

Скатерть нужно на ночь замочить в теплой воде, добавив туда соды и уксуса. Утром постирайте белье как обычно. Результат будет отличный – пятна исчезнут и скатерть станет белой.

Кроме того, скатерть можно постирать в стиральной машинке, только вместо порошка нужно насыпать соду и пакетик разрыхлителя или лимонной кислоты.

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