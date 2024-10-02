Будет блестеть на солнце: чем очистить пластиковый подоконник от желтизны в домашних условиях

Со временем пластиковый подоконник теряет свое первоначальное белье из-за пыли, солнечных лучей, грязи и т.д. Однако не следует опускать руки. Вы можете самостоятельно приготовить действенное средство для отбеливания пластикового подоконника.

При этом, для его приготовления вам не потребуются дорогостоящие ингредиенты, которые трудно приобрести. Вы удивитесь, насколько эффективным и полезным может быть средство, приготовленное своими руками.

Все, что вам пригодится, можно найти на любой кухне. Это лимонный сок, соль и обычная пищевая сода.

Все эти ингредиенты нужно смешать до образования кашицеобразной смеси, нанести на всю поверхность пластикового подоконника, подождать некоторое время (лучше оставить на ночь, если желтизна уж очень заметна), а затем протереть чистой тряпкой.

После завершения этих несложных манипуляций вы увидите, что подоконник снова блестит бельем, как новый.

Дополнительно с помощью такого самодельного средства вы сможете сэкономить средства на приобретении магазинной химии. А еще такая смесь экологически чистая и совсем не вредит окружающей среде или здоровью ваших родных.

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