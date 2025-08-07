Что нельзя сажать рядом с лавандой на клумбе / © Unsplash

Однако важно еще и понимать, что лаванда реагирует на влияние тех растений, которые растут рядом с ней. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на эксперта по садовым растениям Конни Поулз. Она поделилась, какие "соседи" помогут лаванде дольше и обильнее цвести, а какие, наоборот, повредят этому процессу.

Идеальная пара для лаванды – розы. Также пышный и длинный цветок обеспечен, если посадить около этой ароматической травы другие подобные растения, в частности, розмарин. Они любят одинаковые условия ухода и качества почвы. К примеру, им подходит солнечный участок с хорошо дренированной землей.

Однако, говорит эксперт, есть три растения, которые ни в коем случае нельзя сажать возле лаванды, ведь они плохо уживаются рядом.

Прежде всего речь идет о разрыве-траве. Она любит тень, а поэтому вместе с лавандой просто не сможет расти в одних и тех же условиях. Если посадить в тени лаванду, она точно не порадует пышными бутонами.

Еще одним тенелюбивым растением, которому не место возле лаванды, является хоста. Хотя на клумбе эти два цветка будут выглядеть эффектно, однако если посадить хосту на солнечном участке, она непременно получит солнечные ожоги.

Создавая клумбу в сельском стиле, может показаться, что с лавандой будет прекрасно сочетаться камелия. Однако следует отметить, что последняя любит меньше солнца и много воды, а эти условия ухода совсем не подходят ароматной траве.

