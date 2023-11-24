Будет густая шевелюра: ученые нашли крутой способ, который может победить облысение у мужчин

Облысение может быть вызвано разными причинами. Оно часто негативно влияет на самооценку и вменяемость в себе.

Почему появляется облысение у мужчин

Основные причины алопеции у мужчин следующие:

генетическая предрасположенность — самая распространенная причина, облысение появляется из-за влияния генов на чувствительность волосяных фолликулов к дигидротестостерону, который сокращает их жизненный цикл;

гормональные изменения – кроме дигидротестостерона, на волосяные фолликулы также негативно влияют и другие гормональные дисбалансы;

инфекции и болезни — часто некоторые болезни, например грибковые инфекции, могут влиять на облысение;

лекарства и лечение – некоторые сильные медикаменты (антидепрессанты, бета-блокаторы и т.п.) могут вызвать усиленное выпадение волос;

стресс – острый стресс или травма могут вызвать так называемое временное облысение.

Как остановить процесс облысения: поможет аромат

Как остановить процесс облысения / Фото: Pexels

Недавно ученые из университета в Манчестере обнаружили новый и довольно интересный способ борьбы с облысением. По их мнению, остановить алопецию поможет запах сандалового дерева. Дело в том, что рецепторы обоняния у человека расположены не только в носу, но и в других зонах, в частности у фолликулов волос. Клетки там производят белок OR2AT4, который участвует в ряде процессов в нашем организме и регулирует реакцию на запахи. А еще этот белок помогает формировать новую ткань на месте поврежденной. Ученые допустили, если на него влиять, то можно стимулировать рост новых волос.

Для подтверждения своей гипотезы ученые взяли образцы кожи головы у добровольцев, которые делали подтяжку лица. Затем поместили их вместе с сандаловой отдушкой в исследовательский бокс и оставили на шесть дней. Оказалось, что запах сандала сильно повлиял на белок OR2AT4. В результате было зафиксировано, что увеличилось количество гормона, отвечающего за рост волос. Затем учёные заблокировали запах и заметили, что уровень гормона снизился до обычного показателя. А фолликулы волосы начали отмирать сильнее и быстрее, чем делали это под влиянием запаха сандалового дерева.

А вот запах настоящего сандала, уверены ученые, для борьбы с облысением не подойдет, поскольку его молекула имеет другую структуру.

Что точно помогает от облысения

На сегодняшний день существует всего три метода, которые действительно работают и помогают бороться с облысением у мужчин.

Профессиональный массаж помогает улучшить кровообращение и стимулировать рост волос.

Лазерная терапия, при которой используют красные лазеры или светодиоды для стимулирования волосяных фолликулов. Это улучшает качество и плотность волос.

Мезотерапия, которая является инъекцией специальных растворов в кожу головы, стимулировать волосяные фолликулы, улучшить кровообращение и питание корней волос.

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