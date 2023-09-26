Будет идеально острым: простой способ, чтобы заточить нож в мясорубке

Часто хозяйки перемалывают мясо в фарш самостоятельно. Но для этого нужна острая мясорубка.

Раньше мы писали о том, зачем в раковине второе маленькое отверстие и что с ним нужно делать.

Заточить нож в мясорубке можно самостоятельно с помощью подручных средств. Чтобы сделать это, вам понадобится только кусок мелкозернистой наждачной бумаги.

Принцип работы мясорубки состоит в том, что мясо или другие продукты перемалываются между сеткой и винтом. Это несколько напоминает работу ножниц, ведь бумагу режут два соприкасающихся лезвия. Можете даже провести интересный эксперимент – вырезать полоску бумаги, вставить ее в дырочку сетки, сверху положить винт и провернуть так, будто вы срезаете бумагу. Если сетка и винт не заточены, бумага просто прогнется. Так же и мясо – оно будет плохо перемалываться и перерезаться.

Как правильно заточить нож в мясорубке

Чем наточить нож в мясорубке / Фото: pixabay.com

Запомните простые шаги:

Уложите лист наждачной бумаги на абсолютно ровную поверхность. Возьмите винт, слегка нажимая его на бумагу, совершайте круговые движения против часовой стрелки, пока поверхность не станет отполированной и блестящей. Не забудьте сделать такие же вращения сеткой.

При сборке мясорубки эти две детали необходимо соединять постоянно отполированными поверхностями. Потому что так вы сможете создать эффект самозатачивающихся ножниц.

Не забудьте хорошо промыть все детали перед использованием мясорубки для перемалывания мяса или других продуктов.

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