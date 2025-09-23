ТСН в социальных сетях

Будет ли перемирие в войне России против Украины: мольфарка шокировала предсказанием

Мольфарка сделала новое предсказание о войне России против Украины.

Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски предсказала, что Россия и Украина не согласятся на перемирие в войне.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

«Мы идем до конца, каким бы этот конец не был. Мы не можем согласиться ни на одно перемирие, потому что это — временное явление. Потому что после этого враг отдохнет и снова уйдет. Я считаю, что не будет перемирия, а будет конец войны», — сказала мольфарка.

Мольфарка отметила, что Зеленский будет президентом до конца войны.

«Мне шли цифры, когда эта война закончится. Пока с нашей стороны я вижу нашего президента, а кто будет с той стороны — я не знаю», — пояснила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

