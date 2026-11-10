Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптики рассказали, какой может быть зима 2026–2027 годов

Какой будет зима в Украине

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Зима 2026-2027 годов в Украине может оказаться теплее обычной, однако это не означает, что можно забыть о морозах и снегопадах. Синоптики допускают резкие похолодания, а в отдельные периоды температура может опускаться значительно ниже нуля. Особенно украинцев интересует, удастся ли в этом году встретить Рождество со снегом. Предыдущие прогнозы уже дают определенное представление о предстоящей зиме, хотя окончательные выводы делать рано.

Какой будет зима 2026-2027 годов в Украине

По предварительным расчетам украинских и международных метеорологических центров, предстоящая зима, вероятнее всего, будет относительно мягкой.

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Это означает, что средняя температура в три зимних месяца может превышать многолетние показатели. Однако погода в течение сезона не обязательно будет стабильной. Периоды потепления могут сменяться резкими похолоданиями.

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По словам Натальи Птухи, в холодный сезон возможны морозные периоды продолжительностью от 3 до 10 дней. Даже теплее нормы зима может принести ощутимые морозы. Климатологиня Вера Балабух объяснила, что при вторжении арктического воздуха температура в Украине может опускаться до минус 10 градусов, а во время более мощных похолоданий — до минус 20 градусов и ниже.

Однако речь идет о возможных температурных экстремумах, а не о гарантированном прогнозе на конкретные даты.

Будет ли снег на Рождество 2026 года

Больше всего вопросов вызывает погода в конце декабря, когда украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря.

В Польше, по данным Planeta.pl, предварительные прогностические расчеты допускают похолодание и снегопады во второй половине месяца. Поскольку Украина расположена рядом, изменение атмосферной циркуляции в Центральной и Восточной Европе может влиять и на погодные условия в нашей стране.

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Однако это не означает, что прогнозируемый в Польше снег обязательно выпадет в Украине. Пока украинские синоптики не подтверждают, что 24–25 декабря снег будет лежать во всех регионах страны. Погода на Рождество будет зависеть от того, какие воздушные массы будут преобладать в этот период, какой будет температура и сформируются ли атмосферные фронты с осадками.

Если температура опустится ниже нуля и одновременно выпадут осадки, возможно образование снежного покрова. При плюсовой температуре вместо снега может идти дождь или мокрый снег.

Где в Украине вероятны будут сильные морозы и снег

Зимние погодные условия могут существенно отличаться в зависимости от региона.

По оценкам украинских климатологов, самые сильные похолодания, как правило, возможны в северных, северо-восточных и восточных областях, а также в высокогорье Карпат.

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В Карпатах из-за высоты над уровнем моря условия для образования и сохранения снежного покрова обычно более благоприятные, чем на равнинных территориях.

На юге страны зимы преимущественно более мягкие, поэтому во время потеплений снег может быстрее таять.

В центральных и западных областях погодные условия будут в значительной степени зависеть от поступления теплых атлантических или холодных континентальных и арктических воздушных масс.

Однако определить, в каких областях будет снег на Рождество, пока невозможно.

Ждать сильных морозов в январе и феврале

Даже если декабрь окажется относительно теплым, это не гарантирует такую же погоду в январе и феврале.

По словам климатологи Веры Балабух, самые сильные морозы в Украине обычно наблюдаются во второй половине января и первой половине февраля. В этот период возможны вторжения холодного арктического воздуха, приводящие к резкому понижению температуры.

В то же время, сезонные модели пока не дают оснований утверждать, что зима 2026-2027 годов будет аномально суровой. Вероятнее всего остается сценарий чередования оттепелей и похолоданий.

Почему даже теплая зима может быть снежной

Выше нормы средняя температура не исключает снегопадов. Например, если большая часть месяца температура составит несколько градусов тепла, а в течение одной недели опустится ниже нуля, именно в этот холодный период могут выпасть значительные осадки в виде снега.

В то же время, после очередного потепления снежный покров может быстро исчезнуть. Поэтому количество снегопадов и продолжительность залегания снега — разные показатели.

Для белого Рождества важно не только то, чтобы снег выпал в канун праздника, но и то, чтобы температура оставалась достаточно низкой для его сохранения.

Когда появится точный прогноз погоды на Рождество.

Специалисты Укргидрометцентра отмечают, что долгосрочные прогнозы не могут достоверно определить погоду на конкретный день за несколько месяцев вперед.

В рекомендациях Укргидрометцентра объясняется, что наиболее надежные прогнозы обычно составляют на ближайшие 5 дней. Прогнозы на срок до 10 дней также используются, но с увеличением заранее их точность снижается.

Поэтому предметнее оценить вероятность снега на Рождество можно будет во второй половине декабря, особенно за несколько дней до праздника.

Какой же будет зима в Украине

Итак, предварительные прогнозы указывают на то, что зима 2026-2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы на 1-2 градуса.

В то же время синоптики не исключают сильные морозы, снегопады и резкие температурные колебания.

В конце декабря в Центральной Европе возможны периоды похолодания, но нет достаточных оснований утверждать, что именно на Рождество Украину засыплет снегом.

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