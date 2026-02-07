Будет ли выходной 8 марта 2026 года в Украине: государственный праздник или рабочий день

Будет ли 8 марта 2026 года праздничным днем в Украине / © Фото из открытых источников

Кроме Дня матери, в календаре есть еще одна дата, когда общество традиционно выражает женщинам благодарность, уважение и внимание — 8 марта. В этот день принято поздравлять мам, жен, сестер, подруг и коллег.

Будут ли праздновать 8 марта в Украине в 2026 году и какой статус имеет этот праздник — рассказываем дальше.

Отменили 8 марта в Украине

На сегодня 8 марта официально остается государственным праздником — Международным женским днем. Его статус закреплен в действующем законодательстве: статья 73 Кодекса законов о труде Украины включает эту дату в список праздничных и нерабочих дней.

Празднует ли Украина 8 марта и есть ли выходной

В то же время во время военного положения действуют особые правила. Закон Украины № 2136-IX от 15 марта 2022 года, регулирующий трудовые отношения в условиях войны, предусматривает временную приостановку норм по праздничным и нерабочим дням.

Это означает, что даже несмотря на официальный статус праздника, дополнительный выходной или перенос дня отдыха нет. Так, в 2025 году 8 марта приходилось на субботу и не переносилось на понедельник — день остался обычным выходным по календарю, без компенсации, связанной именно с праздником.

8 марта в Украине: дискуссии и законодательные инициативы

В Украине неоднократно поднимались вопросы пересмотра формата празднования 8 марта и отказа от советских смыслов, с которыми этот день ассоциируется для части общества. Одним из самых резонансных предложений стала идея ввести вместо него День украинской женщины — 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.

Эта инициатива была оформлена как законопроект № 9009, который предусматривал отмену 8 марта как государственного праздника и установление новой даты. Однако документ не вступил в силу и не отразился на действующем правовом статусе Международного женского дня.

Празднуют 8 марта в Украине сейчас

Итак, сейчас 8 марта остается государственным праздником в Украине, однако во время военного положения он не сопровождается дополнительным выходным. Никаких законов, которые официально отменяли этот праздник или переносили его на другую дату, принято не было. Все предложения по изменению названия или даты остаются на уровне инициатив.

Для многих украинцев 8 марта и дальше является поводом сказать женщинам слова благодарности — за силу, заботу, выдержку и поддержку, особенно ощутимые в непростые времена.