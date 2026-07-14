Будет ли выходной на День Независимости Украины в 2026 году: украинцам дали окончательный ответ об 24 августа

Будет ли дополнительный выходной на День Независимости / © pexels.com

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Особенно актуально это в условиях военного положения, когда правила праздничных и нерабочих дней имеют свои особенности.

Станет 24 августа дополнительным выходным

День независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. В мирное время эта дата входит в список официальных государственных праздников, а работники имеют гарантированный нерабочий день.

Однако во время действия военного положения ситуация отличается. Законодательство предусматривает, что нормы Кодекса законов о труде по праздничным и нерабочим дням временно не применяются. Это означает, что государственные праздники автоматически не становятся выходными, а также не действует правило переноса выходного, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

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Нужно ли будет работать 24 августа

Если предприятие или учреждение работает по обычному графику, то решение о работе или отдыхе в День Независимости зависит от работодателя. Он может предоставить работникам дополнительный день отдыха, но это не является его законодательной обязанностью во время военного положения.

Для работников государственных органов, бюджетной сферы и частных компаний график работы может отличаться в зависимости от внутренних предписаний.

Почему возникает путаница

Многие украинцы помнят правило, согласно которому, если государственный праздник выпадал на выходной день, следующий понедельник также был нерабочим. Именно поэтому каждый год возникают вопросы о возможном дополнительном выходном.

Впрочем, пока в Украине действует военное положение, это правило не применяется. Соответственно дополнительный день отдыха автоматически не переносится, даже если праздник приходится на субботу или воскресенье.

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Изменится ли ситуация после завершения военного положения

После отмены военного положения нормы трудового законодательства о праздничных и нерабочих днях снова будут действовать в полном объеме. Тогда День Независимости Украины снова станет официальным нерабочим днем с возможностью переноса исходящего в соответствии с требованиями законодательства.

FAQ

Будет ли выходной в День Независимости Украины?

Во время военного положения 24 августа не автоматический выходной день. Окончательное решение о графике работы принимает работодатель в соответствии с действующим законодательством.

Почему не переносят выходной, если 24 августа приходится на субботу или воскресенье?

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В мирное время перенос предусмотрен трудовым законодательством. Но на период военного положения эта норма временно бездействует, поэтому дополнительный выходной после государственного праздника не предоставляется автоматически.

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