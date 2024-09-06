Будет ли Земля населена через 250 миллионов лет: ученые показали, как будет выглядеть планета

Ученые предостерегают, что в отдаленном будущем человечество ждут крайне драматические геологические преобразования — последствия, вызванные нашей деятельностью сегодня. Давайте попробуем представить, что будет через 250 миллионов лет.

По данным Геологической службы США, только в этом году у нас уже было 109 значительных землетрясений. Эпицентры были во всем мире: от разрушительной катастрофы в Марокко, Индонезии, Аляски и Патагонии. Тектонические плиты — это постоянно движущиеся кусочки головоломки, на которых мы проводим свою жизнь, даже если наши органы чувств не осознают этого.

В недавней статье, опубликованной в Science, утверждается, что наша планета следует туда, где она уже была: ожидается, что Пангея Ультима сформируется примерно через 250 миллионов лет, когда массив суши, состоящий из Европы, Азии и Африки, соединится с обеими Америками. Но только часть поверхности планеты пригодится для обитания млекопитающих.

Цикл суперконтинентов: простое объяснение

Как было сказано ранее, суперконтиненты похожи на части пазла, соединяющиеся на поверхности Земли благодаря движению тектонических плит. Думайте об этом как о природном, самоорганизованном шаблоне. Согласно палеогеографии, за последние два миллиарда лет было три больших суперконтинента: Пангея, Родиния и Колумбия. Но еще раньше, примерно три миллиарда лет назад, меньшие массивы суши двигались и соединялись по подобному принципу, даже если они не были такими большими, как эти крупные суперконтиненты.

Суперконтиненты являются результатом того, как внешний слой Земли или тектонические плиты двигаются и организуются. Как литосфера, так и мантия контролируют динамику суперконтинента. Они как влияют, так и подвержены влиянию движения горячего материала (мантийной конвекции) внутри Земли, создавая своеобразную петлю воздействия. Это называется циклом суперконтинентов.

Будущая Земля: Пангея Ультима и наше выживание

Температура воздуха на Пангея Ультима. / Фото: Фото из открытых источников

Ожидается, что примерно через 250 миллионов лет Земля превратится в суперконтинент: Пангея Ультима. Это произойдет, когда сольются континенты Европы, Азии, Африки и Америки. Ученые считают, что за это время до 92% поверхности Земли может оказаться непригодной для жизни млекопитающих.

Выживет ли наш вид и приспособится к этой драматической смене? На этот вопрос больше всего волнует ученых и человечество в целом.

Этот суперконтинент будет иметь только часть своей поверхности — около 8% — пригодную для жизни большинства млекопитающих по сравнению с 66%, которые у нас есть сегодня. Что повлечет за собой такое резкое изменение? Когда континенты сливаются и расходятся, вулканическая активность растет, выбрасывая в атмосферу множество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к повышению температуры и на участках нового суперконтинента температура достигнет более 40 °C. Увеличение солнечной радиации из-за старения Солнца усугубит ситуацию. Пустыни протянутся через сердце Пангеи Ультимы, создавая засушливые ландшафты, непригодные для большинства млекопитающих, за исключением нескольких узкоспециализированных видов. Кроме того, недостаток влаги снизит удаление CO2 из атмосферы, усугубляя климатическую проблему.

Ханна Дэвис, геолог Немецкого научно-исследовательского центра геонаук GFZ, отмечает: "Похоже, в будущем жизнь будет еще сложнее".

В этом экстремальном сценарии назревает массовое вымирание, потенциально повлияющее не только на млекопитающих, но и на растительную жизнь и другие формы существования. Это ужасная перспектива не только для Земли, но и для нас как вида.

И все же среди мрачной перспективы есть надежда. Это не впервые, когда Земля претерпевает трансформационные сдвиги. Жизнь сталкивалась с событиями вымирания в прошлом, адаптируясь и выдерживаясь. Расположение Pangea Ultima (в теплых тропиках или на вершине Северного полюса) может оказать существенное влияние на результат, предлагая различные условия для выживания.

Возможно, мы начнем эволюционировать, чтобы стать специалистами жизни в пустыне, изменим свои привычки, будем вести ночной образ жизни или будем искать убежища в пещерах.

Не такое уж далекое будущее: можем ли мы представить жизнь через 250 лет

Разница в месячной температуре воздуха в августе от 1850 до 2020-х годов (Источник: Berkley Earth) / Фото: Фото из открытых источников

Млекопитающие появились более 310 миллионов лет назад, став доминантами в течение 55 миллионов лет после мелово-палеогенового вымирания, адаптируясь к климатическим изменениям.

Однако сочетание естественных земных процессов и антропогенного потепления становится значительной угрозой для их (и нашего) существования.

Существуют ограничения для выживания млекопитающих, таких как стойкие высокие температуры, повышенный уровень CO2, солнечная энергия и изменение конфигурации суши. Вероятно, они подтолкнут млекопитающих к климатической переломной точке и массовому вымиранию. А мы, люди, в свою очередь, толкаем нас поближе к пропасти, изменяя климат Земли. Мы видим это каждый день, каждый час и ежеминутно.

В 2023 и 2024 годах мир еще больше приблизился к повышению средней температуры на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, установленным Парижским соглашением 2015 года. Этот лимит, который считается ключевым во избежание худших последствий изменения климата, сейчас находится под угрозой. В майском отчете Всемирной метеорологической организации отмечено, что вероятность пересечения этого порога между 2023 и 2027 годами составляет 66%.

И хотя нарушение Парижского лимита требует длительного потепления в течение многих лет, такой всплеск вызывает тревогу. После жаркого июля температура 2023 года не снизилась так, как ожидалось. Такие факторы, как усиление нагрева океана под названием Эль-Ниньо, способствовали неожиданному росту температуры. Необычно низкий уровень пыли из Сахары и потепление в Атлантическом океане также сыграли значительную роль. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) соглашается, что 2023 год был очень теплым. Тем не менее, это свидетельствует о более низкой аномалии на 1,25°C относительно среднего значения двадцатого века.

То есть температура Земли приближается к пределу в 1,5 °C, установленному Парижским соглашением. Если это не самое главное напоминание о необходимости решить проблему изменения климата и коллективно работать над ограничением глобального потепления, то чего еще мы ждем?

Ученые утверждают, что прогнозируемый суперконтинент Пангея Ультима и увеличение солнечной энергии могут кардинально изменить климат Земли, повлияв на выживаемость млекопитающих. Но нам, возможно, не придется ждать 250 миллионов лет, чтобы жить в таких критических условиях: изменения, вызванные человеком, придут гораздо раньше.

Как мы можем помочь? Ученые отмечают, что человечество должно развивать и продолжать использовать энергию ветра и солнца вместо ископаемого топлива. Мы все должны помнить о наших привычках опрометчиво потреблять воду. Мы больше не должны определять прогресс только экономическим ростом, ВВП или суммой прибыли, предоставляемой акционерам. Мы должны освободиться от навязчивого потребительства и переосмыслить рост. Нам нужен совершенно новый образ мышления.

Pangea Ultima – это глубокие размышления о нашей роли в формировании будущего нашего мира. Это побуждает людей поразмышлять над тем, выдержим ли мы, как вид, будущие вызовы, связанные с нашей коллективной нерешительностью.

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