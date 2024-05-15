Будет расти и цвести: где должна стоять толстянка, что любит денежное дерево

Чтобы толстянка, которую еще в народе называют денежное дерево, радовала ростом и пышным цветением, нужно выбрать для нее идеальное место в доме.

Пожалуй, денежное дерево — это одно из самых популярных растений, которые ставят в своих домах украинцы. Популярность толстянки связана не только с ее приятным внешним видом и простотой в уходе, но и сакральной энергетикой. Наши предки верили, что это растение способно привлечь в семью благополучие и счастье.

Но чтобы магические свойства толстянки действительно работали, а она сама радовала пышным цветением и постоянным ростом, нужно выбрать правильное место. Такое где растение будет чувствовать себя максимально комфортно.

Итак, цветоводы советуют ни в коем случае не ставить рядом с денежным деревом другие растения. Дело в том, что толстянка любит свободное пространство. Также это растение плохо себя чувствует под прямыми солнечными лучами. В таком случае на листьях даже могут появиться ожоги в виде белых пятен.

На лето толстянку важно притенить, защитив от солнца, а вот на зиму лучше переместить поближе к источнику естественного освещения. Для растения очень важен свежий воздух, поэтому в летний период можете без боязни ставить вазон у открытого окна. Очень важно, чтобы комната, где растет цветок, постоянно проветривалась.

Эксперты утверждают, что идеальным местом для размещения толстянки есть окна с юго-восточной стороны. Также денежному дереву будет комфортно на юго-западном или южном окне при условии, если вы будете затенять растение.

Если вы хотите поставить толстянку в спальне, помните, что важно поддержание температуры 20-25 градусов летом и 15-18 градусов зимой.

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