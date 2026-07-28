Будет родить до 20 лет: топ-5 сортов малины для вкусного и щедрого урожая

Реклама

Свежая и сочная малина — одна из самых популярных ягод в наших садах. В то же время это долговечная культура: при правильном уходе многолетние кусты будут плодоносить годами, если не десятилетиями. Рассказываем, как правильно ухаживать за малиной и какие сорта дадут самый большой и вкусный урожай.

Об этом пишет Martha Stewart.

Реклама

Лучшие сорта малины для большого и вкусного урожая

Чтобы создать действительно плодоносящий ягодный участок, важно грамотно подойти к выбору сортов, соблюдать сроки посадки и овладеть техникой обрезки. Своими рекомендациями по уходу за малиной поделились американские специалисты — профессор садоводства и специалист по выращиванию мелкоплодных культур Университета штата Огайо Гари Гао, а также владелица фермы The Berry Patch Дэйл Ила Риггс.

Реклама

Время высадки малины напрямую зависит от климатической зоны и типа материала.

«Растения со спящей открытой корневой системой можно высаживать в мае и июне, когда почва уже не слишком влажная», — отмечает Гари Гао.

Зато растения в контейнерах можно высаживать в любое время, при условии регулярного полива. Ключевое требование малины к вашему участку — качественный дренаж. Для малины лучше подходит плодородная, слабокислая почва с показателем pH в пределах 5,5–6,5.

Лучше выбрать супесок, обогащенный компостом или другой органикой. Слой мульчи поможет удерживать влагу и контролировать температуру. Если у вас почва с плохим дренажом, малину лучше посадить на приподнятые грядки.

Реклама

Участок должен освещаться прямым солнечным светом не менее 6–8 часов в сутки. Не забывайте и о расстоянии между кустарниками — оптимально 45–60 см. Между каждыми рядами малины должно быть расстояние 2,4–3 м. Если кусты большие и тяжелые, установите специальные опоры.

Как выбрать удачный сорт малины

Сегодня садоводы могут выбирать из сотен сортов малины в самых разных оттенках. Каждый из них имеет свои вкусовые особенности и период созревания. По типу плодоношения малину делят на две основные группы:

Летняя (одноразовая): закладывает почки на побегах в прошлом году и дает один урожай в начале лета.

Ремонтантная: формирует ягоды на побегах первого года, начинает плодоносить с конца лета до осени.

Лучше объединить сразу несколько видов, чтобы малина была у вас все лето и осень. Среди самых популярных сортов, которые можно высадить у себя, есть:

Heritage : классика с ярко-красными ягодами. Ремонтантный сорт с высокой стойкостью к болезням, дает 2 урожая за сезон. Подходит для выпечки и джемов.

Caroline : крупные, очень сладкие ягоды, щедрый осенний урожай и хороший иммунитет к болезням.

Tulameen : летний сорт, имеющий исключительный вкус и большой размер ягод.

Anne : золотистая ремонтантная малина с выраженным абрикосовым привкусом. Хорошо адаптируется как к морозам, так и к жаре.

Jewel: популярный сорт черной малины, внешне похож на ежевику. Глубокий темно-фиолетовый цвет сочетается с винно-сладким вкусом и высоким содержанием антиоксидантов.

Правила ухода и секреты обрезки

После посадки малине требуется регулярный полив — почва должна оставаться умеренно влажной, но без застоя воды. Весной вырывайте сорняки вокруг кустов, а также вносите компост.

Реклама

У летних сортов после завершения плодоношения полностью вырезают побеги, которые давали урожай. Ремонтантные сорта можно обрезать в зависимости от того, сколько урожаев вы хотите получить.

Собирать ягоды советуют сверху вниз по каждому гроздью, собирая только те, которые легко отрываются. В пик сезона осматривать кусты нужно раз в несколько дней. Оптимальное время для обрыва малины — прохладные утренние часы.

При правильном уходе кусты малины могут плодоносить и по 20 лет.

Какие растения нужно сажать возле малины для большого урожая

Напомним, кусты малины могут плодоносить десятилетиями, но для обильного урожая им нужны солнечные участки с хорошо дренированной, слабокислой почвой, регулярный полив под корень, своевременная обрезка и правильное соседство.

Полезными соседями для малины являются растения, которые привлекают опылителей — эхинацея, лаванда, ромашка. А также те, которые обогащают почву азотом — белый клевер.

Также рядом с малиной стоит сажать растения, которые отпугивают вредителей своим ароматом и свойствами — бархатцы, тысячелистник, чеснок, лук, лук-шнит, настурция и мята.

В то же время специалисты предостерегают от высадки рядом с малиной ежевики, земляники и других ягодных культур из-за риска распространения общих болезней.

Новости партнеров