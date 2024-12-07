Будет сиять через несколько минут: чем очистить даже очень загрязненную духовку

Немногие задумываются, что очистить даже устаревшие пятна жира на стенках духовки можно не только химическими средствами, но и с помощью продуктов, которые всегда находятся под рукой.

Об этом пишут на сайте Beszamel. Настоящим кухонным чудом, говорят специалисты, есть трюк с лимонной цедрой и соком. С его помощью даже очень загрязненная духовка будет сиять чистотой и блестеть уже через несколько минут.

Что нужно сделать? Сначала разогрейте духовку до 150 градусов, 3 лимона разрежьте пополам, выжмите сок из них. В посуду, которую можно ставить в духовку, налейте этот сок, разведенный с водой. Натрите внутрь немного цедры. Поставьте сосуд в разогретую духовку и поставьте таймер на 1 час. По истечении этого времени откройте дверцу, но лимонный сок не вытаскивайте, а оставьте еще на 10 минут. Затем возьмите чистую тряпку или бумажное полотенце и протрите стенки и дверцы.

Иногда случается, что процедуру с лимонным соком придется повторить. Особенно, если духовка была слишком загрязнена. Но после второго раза даже засохший жир точно отойдет и исчезнет.

Кстати, лимонный сок также можно использовать и для очищения микроволновки изнутри. В емкость, которую можно ставить в микроволновку, налейте воды, лимонного сока и натрите немного цедры. Поставьте на 5 минут на высокую температуру.

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