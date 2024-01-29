Будет сиять чистотой через 10 минут: "королева чистоты" поделилась, как отчистить вытяжку от жира

Убирая на кухне, часто хозяйки забывают о вытяжках. Но именно здесь собирается больше жира.

Эксперт по уборке Линдси Кромби на своей странице поделилась простым способом, как очистить массный налет с вытяжки за 10 минут. Она утверждает, что именно здесь всегда много жира, что со временем приводит к появлению неприятного запаха на кухне.

Женщина посоветовала замочить вытяжку в растворе из мыльной теплой воды и обычного уксуса.

Линдси Кромби – один из самых популярных специалистов по уборке в Великобритании. Она часто делится своими собственными секретами и лайфхаками с подписчиками в социальной сети Instagram. Здесь на нее подписано более 300 тысяч человек. Также "королева чистоты", как она сама себя называет, довольно часто появляется в популярной британской передаче на телеканале ITV "Это утро". Здесь она является постоянным экспертом по уборке.

Линдси советует чистить вытяжку хотя бы раз в три месяца. Поскольку в этом месте на кухне собирается очень много копоти и жира. Они делают ее не только грязной, но и менее эффективной.

Большинство фильтров вытяжки, говорит Кромби, можно мыть в посудомоечной машине. Так что перед очисткой следует ознакомиться с инструкцией от производителя. Если же вытяжку нельзя очищать в посудомоечной машине или у вас нет техники, просто добавьте в горячую мыльную воду стакан уксуса и оставьте в жидкости фильтры всего на 10 минут.

Читайте также: