Будет сиять, как только что из магазина: как быстро и без лишних усилий отчистить белую обувь

Подготовьте к весне свои любимые белые кроссовки и кеды.
Скоро весна, а это значит, что нужно доставать из шкафа и подготовить весеннюю одежду и обувь. Наверняка у многих есть беленькие кроссовки или кеды, которые необходимо еще почистить перед весенними прогулками. Рассказываем, как с помощью подручных средств за несколько минут отчистить свою белую обувь до первозданного блеска.
Как быстро отчистить белую обувь с помощью подручных средств
- Отбеливатель для одежды. Такое средство пригодится, если обувь не боится агрессивных составляющих отбеливающего средства. Следует обработать загрязненные участки отбеливателем, подождать 2 минуты и смыть водой. Во время обработки следует соблюдать осторожность и работать в перчатках, чтобы не повредить кожу рук.
- Сода, уксус и перекись водорода. Необходимо сделать смесь из этих компонентов и нанести на поверхность обуви. Перекись водорода работает как отбеливатель, а сода и уксус усиливают его действие. К тому же это средство не навредит вашим любимым кроссовкам или кедам. После такой чистки ваша обувь будет сиять, как будто только из магазина.
- Мыльный раствор. Если есть хозяйственное мыло, его следует натереть и добавить теплой воды. Если такого мыла нет, тогда можно взять жидкое моющее средство для посуды. Мыльный раствор нанесите на загрязненные участки, отработайте несколько минут и тщательно смойте водой.
- Стирка в машинке. Если производителем не запрещено стирать обувь, то ее можно отчистить таким простым способом. Обычно в стиральных машинках есть специальный режим для стирки спортивных кроссовок, его следует включить и постирать свою обувь.
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