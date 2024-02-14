Будет сиять, как только что из магазина: как быстро и без лишних усилий отчистить белую обувь

Скоро весна, а это значит, что нужно доставать из шкафа и подготовить весеннюю одежду и обувь. Наверняка у многих есть беленькие кроссовки или кеды, которые необходимо еще почистить перед весенними прогулками. Рассказываем, как с помощью подручных средств за несколько минут отчистить свою белую обувь до первозданного блеска.

Как быстро отчистить белую обувь с помощью подручных средств

Отбеливатель для одежды. Такое средство пригодится, если обувь не боится агрессивных составляющих отбеливающего средства. Следует обработать загрязненные участки отбеливателем, подождать 2 минуты и смыть водой. Во время обработки следует соблюдать осторожность и работать в перчатках, чтобы не повредить кожу рук.

Такое средство пригодится, если обувь не боится агрессивных составляющих отбеливающего средства. Следует обработать загрязненные участки отбеливателем, подождать 2 минуты и смыть водой. Во время обработки следует соблюдать осторожность и работать в перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Сода, уксус и перекись водорода. Необходимо сделать смесь из этих компонентов и нанести на поверхность обуви. Перекись водорода работает как отбеливатель, а сода и уксус усиливают его действие. К тому же это средство не навредит вашим любимым кроссовкам или кедам. После такой чистки ваша обувь будет сиять, как будто только из магазина.

Необходимо сделать смесь из этих компонентов и нанести на поверхность обуви. Перекись водорода работает как отбеливатель, а сода и уксус усиливают его действие. К тому же это средство не навредит вашим любимым кроссовкам или кедам. После такой чистки ваша обувь будет сиять, как будто только из магазина. Мыльный раствор. Если есть хозяйственное мыло, его следует натереть и добавить теплой воды. Если такого мыла нет, тогда можно взять жидкое моющее средство для посуды. Мыльный раствор нанесите на загрязненные участки, отработайте несколько минут и тщательно смойте водой.

Если есть хозяйственное мыло, его следует натереть и добавить теплой воды. Если такого мыла нет, тогда можно взять жидкое моющее средство для посуды. Мыльный раствор нанесите на загрязненные участки, отработайте несколько минут и тщательно смойте водой. Стирка в машинке. Если производителем не запрещено стирать обувь, то ее можно отчистить таким простым способом. Обычно в стиральных машинках есть специальный режим для стирки спортивных кроссовок, его следует включить и постирать свою обувь.

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