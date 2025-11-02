Будет цвести круглый год: лучшие удобрения для спатифиллума

Спатифиллум

Спатифиллум принадлежит к роду вечнозеленых ароидных многолетников и насчитывает примерно 40 видов. Это тропическое растение, распространенное в Центральной и Южной Америке, а также на тихоокеанских островах. Некоторые виды спатифиллумов успешно выращивают как комнатные растения, известные также под названием женское счастье.

Цветет спатифиллум несколько недель преимущественно весной, но при хорошем уходе может цвести дважды в год.

Особенности ухода

Подпитывать спатифиллум в вегетационный период нужно раз в 2-3 недели комплексными минеральными удобрениями с повышенной концентрацией фосфора и калия из расчета 1-1,5 г на 1 литр воды. Перед подкормкой растение нужно хорошо полить. Можно чередовать минеральные и органические удобрения. В период покоя подкормка не нужна, но если растение продолжает расти, можно подкармливать раз в месяц.

Чем подкармливать

Органические удобрения

Настои гумуса, биогумуса или готовые органоминеральные смеси — мягкие и безопасные, но тоже эффективные. Они улучшают почву и подпитывают корневую систему.

1–2 раза в месяц, чередуя с минеральными.

Народные средства

Сахарный раствор: 1 чайная ложка сахара на 1 стакан воды — подкормка раз в 2 недели. Глюкоза помогает клеткам лучше усваивать питательные вещества.

Дрожжи: 10 г сухих дрожжей + 1 ст. ложка сахара+1 литр теплой воды, настоять 2 часа. Перед поливом развести 1:5. Использовать не чаще раза в месяц.

Зола: богата калием и фосфором, добавляется в грунт или настаивается в воде для полива.

