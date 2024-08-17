Будет твердой и сочной до весны: правила хранения свеклы после уборки

Если допустить ошибку при сборе урожая свеклы или неправильно подготовить ее к хранению, можно потерять результаты работы нескольких месяцев.

Первым пунктом, отвечающим за успешное хранение свеклы, является правильный срок уборки корнеплода. Следует отметить, что свекла бывает ранней, поздней и со средним сроком созревания. Для того, чтобы получить урожай, уйдет соответственно 50, 100 или 80 дней. Однако также нужно обращать внимание на погоду. Если в вашем регионе она "подкачала" или климат постоянно строже, может потребоваться больше времени.

После выкапывания свеклы из земли ее нельзя сразу же отправлять в подвал или холодильник на хранение. Нужно прямо на огороде отрезать ботву (оставьте "хвостик" примерно 1 см). Затем урожай подсушивается, аккуратно очищается от почвы. Обязательно на этом этапе отсортируйте те плоды, которые начали портиться или повреждены.

Не забывайте удалить боковые корни, но при этом не повредите самую свеклу. Основной корень, если он слишком длинный, можно обрезать, оставив где-то 7 см.

Сначала свеклу хранят в яме или траншее, которая выкапывается в земле. Можете убрать в подвал или темный амбар. Если специальных мест для хранения нет, подойдет и холодильник. В общем, следите, чтобы температура не превышала +2 градуса, а влажность воздуха была около 90%.

Среди опытных огородников существуют некоторые уловки, которые помогут дольше хранить свеклу твердой и сочной. Так, например, его разлагают в подвале вместе с картофелем (слой за слоем). Так картофель будет отдавать свеклу свою влагу. Он будет оставаться жестким, а он не сгниет преждевременно.

Свеклу можно хранить в ящиках с песком, который предварительно прокаливают в духовке или просушивают на солнце. Плоды следует складывать так, чтобы они не касались друг друга. Иногда свеклу пересыпают порошком из мела.

В квартире свеклу можно хранить не больше 4 месяцев. К примеру, в ящиках с песком плоды спокойно полежат на утепленном балконе. А чтобы свекла пролежала до весны даже в квартире, следует заморочиться. Приготовьте сметанообразную смесь из воды и глины, окуните в нее каждый плод по отдельности и высушите.

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