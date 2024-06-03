Будете действовать быстро – спасете урожай: как помочь растениям восстановиться после града

Всего через несколько минут сильный град может уничтожить результаты вашей работы на огороде и оставить без будущего урожая.

Эксперты утверждают, если действовать достаточно быстро, часть растение можно спасти.

Прежде всего, сразу после непогоды нужно выгрести с грядок весь град, ведь лед переохлаждает землю и растения, растущие на ней. Затем обязательно удалите все поврежденные части овощей – от них все равно не будет никакой пользы.

После этого следует дополнительно окучить все растения хорошо разрыхленным грунтом, ведь во многих местах непогода можно сильно оголить корневую систему. Если рассаду или молодые растения сильно прибило к земле, ее нужно самостоятельно "поставить", очистить от грязи буквально каждый листик, а совсем мягкие увядшие листья аккуратно срезать ножницами.

Если у огурцов и помидоров сломалась верхушка, но часть стебля сохранилась (вместе с нижними листочками), они выпустят боковые побеги, на которых сформируется урожай. Правда, получить плоды вы сможете с небольшим опозданием. Взбитые макушки помидоров дополнительно можно поставить в воду (если они не сильно увяли), в которую добавьте биостимулятор (на 1 л воды нужно 1 г). Через несколько дней они дадут новые корни.

На грядках с чесноком и луком с помощью секатора или ножниц удалите все поврежденные части. Через некоторое время они отрастут, хотя, конечно, это отрицательно скажется на урожае.

Все поваленные растения нужно подвязать к деревянным колышкам, слегка окутыв землю (высота до 5 см), чтобы они отдали на восстановление корней лишь часть соков, а другие пойдут на отрастание зеленой массы. Чтобы проникал кислород и корни не задыхались, нужно аккуратно разрыхлить почву.

Не забывайте о подкормке. После града растения особенно нуждаются в стимуляции роста и поддержания общего иммунитета. Для этого специалисты советуют провести опрыскивание одним из стимуляторов роста (разводить по инструкции от производителя). Внекорневая подкормка производится раз в 14-20 дней.

Через 2-3 дня после непогоды обязательно внесите внекорневую подкормку азотсодержащими удобрениями (например, мочевина или аммиачная селитра). Можете использовать и органику (куриный помет или коровяк – треть емкости заполняется органикой, а затем вверх заливается водой, настаивается 3-5 дней, после чего раствор разводится водой в пропорции 1:10). Подойдет настой из крапивы, сорняков.

По возможности прикройте наиболее пострадавшие растения от сильного ветра и палящего солнца. Не забывайте, что из-за ослабления они более подвержены появлению заболеваний и вредителей. Например, чтобы в этот период овощи не подхватили фитофтор, придется ее опрыскать фунгицидами. Подходят также народные способы: раствор молока, йод (на 9 л воды возьмите 1 л молока и 15 капель йода). Возделывать грядки нужно утром или вечером в тихую погоду.

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