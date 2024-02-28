Будете есть свои огурцы уже в мае: как правильно посеять семена, чтобы получить ранний урожай

Ранний урожай огурцов из теплицы доступен каждому, потому что теплицу можно сделать за несколько минут из любого полиэтиленового пакета.

Если вы хотите смаковать своими огурчиками уже в мае, тогда следует воспользоваться советами опытных огородников. Они поделились отличным методом посева огурцов в мини-теплицы из полиэтиленовых пакетов. Рассказываем, когда и как правильно посеять огурцы для раннего урожая.

Когда сеять огурцы в 2024 году по посевному календарю

Чтобы урожай огурцов был ранним, нужно высевать семена уже в марте и начале апреля. Обычно, производитель указывает на упаковке, какие лучшие периоды для высева семян.

В 2024 году по посевному календарю лучшими днями для посева огурцов будут:

В марте – 13, 14, 18, 19 числа.

В апреле – 10, 11, 14 числа.

Как правильно сеять огурцы для раннего урожая?

Сначала нужно подобрать правильный сорт огурцов. Для того, чтобы получить урожай уже в конце мая, следует брать соответствующие семена – раннего/суперраннего/ультрараннего сорта. Подготовка почвы. Земля должна быть рыхлой и питательной. Идеальным вариантом будет перегной и обычная огородная почва в равных частях с добавлением перлита для разрыхления. Возьмите одноразовый пакет, насыпьте в него грунт полтора литра, чтобы осталась верхняя часть для связывания. Зубочисткой сделайте отверстия для дренажа. При пересадке вы можете просто разрезать пакет и опустить растение вместе с землей в лунку. Таким образом, вы не будете беспокоить корни, растение не будет болеть и быстро даст урожай. Перед высадкой семян в пакеты подпитайте почву водой с добавлением любого удобрения. В каждом пакете должно быть по 2 семечка, чтобы тогда иметь возможность избавиться от более слабого ростка. Если семена уже обработаны, тогда можно класть по одному семечку. Пакеты с огурцами поставьте в емкости, куда вода будет стекать. Теперь сделайте теплицу. Для этого достаточно просто связать верх пакета узлом и поставить в теплое место – недалеко от батареи или под лампу. Так семена взойдут гораздо быстрее. К середине апреля огурцы уже подрастут, их можно будет высадить в теплицу, а в мае вы уже будете лакомиться своими ароматными хрустящими овощами.

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