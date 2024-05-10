Будете есть весь год: как сохранить спаржу на зиму — проверенные лайфхаки

Спаржа – вкусный и полезный весенний овощ. Но его можно есть в течение всего года, если знать, как правильно хранить спаржу.

Иногда хочется сохранить спаржу на более длительный период времени, чтобы приготовить из нее что-нибудь вкусное не сразу после приобретения.

Если вы планируете готовить только что купленную спаржу вечером или на следующий день, ее можно хранить в холодильнике. Предварительно заверните овощ в пленку для хранения, чтобы в ней сохранилась влага. Здесь нужно помнить о некоторых важных правилах:

как только вернулись из магазина, возьмите бумажное полотенце, намочите его и выжмите почти досуха (чтобы было влажным, но вода не капала);

Заверните спаржу в это полотенце, положите дополнительно в полиэтиленовый пакет с застежкой и можете хранить в холодильнике в отделении для овощей или хрустящей нарезки.

Сколько спаржа хранится в холодильнике? Если вы выполнили все правила, ее можно хранить не более 24 часов.

Конечно же, лучше хранить спаржу в банке с водой в вертикальном положении, как живые цветы. Тогда стерба смогут получать влагу и поглощать ее до самой верхушки. В таком случае в течение нескольких дней спаржа по всей длине будет оставаться хрустящей.

Прежде чем поместить спаржу в банку с водой, нужно срезать один сантиметр с ее нижней части. Растение дополнительно накройте полиэтиленовым пакетом (не слишком плотно) и поставьте в холодильник. Таким образом, спаржу можно хранить 3-5 дней. Если за это время вода помутнеет, ее нужно заменить новой.

Можно ли замораживать спаржу

Можно ли замораживать спаржу / Фото: Unsplash

Если вы ищете способ заморозить спаржу на зиму, можно ее заморозить. Конечно, это немного ухудшает внешний вид, структуру, вкус и коринис свойства овоща, но вы можете это делать.

Перед замораживанием спаржу нужно бланшировать или отварить. Лучше всего подходит свежий весенний овощ. В идеал, чтобы он был достаточно толстым. Для бланширования спаржи доведите воду в кастрюле до кипения, подготовьте миску с ледяной водой и противень, предварительно застеленный кухонным бумажным полотенцем.

Спаржу опустите в кипящую воду на 2-4 минуты в зависимости от ее размера. Выньте с помощью шумовки, окуните в миску с ледяной водой и выложите на противень. Здесь овощ должен подсохнуть. После этого выложите спаржу на поднос и заморозьте. Лучше всего использовать такую спаржу в течение одного года.

Приготовленную на гриле или жареную спаржу можно замораживать. Для запекания она выкладывается на противень, сбрызгивается маслом, приправляется по вкусу и отправляется в духовку на 10-15 минут (180°C — 200°C). После этого ей нужно дать остыть и заморозить на подносе.

Как приготовить замороженную спаржу?

Перед приготовлением замороженную спаржу не следует размораживать. Просто добавляйте ее в таком виде в готовящиеся блюда (рагу, запеканка и т.п.).

Если вы хотите посмаковать самой спаржей, ее лучше поджарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Разогревается предварительно замороженная спаржа примерно 1 минуту.

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