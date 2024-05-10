Будете есть весь год: как сохранить спаржу на зиму — проверенные лайфхаки

Спаржа – вкусный и полезный весенний овощ. Но его можно есть в течение всего года, если знать, как правильно хранить спаржу.
Иногда хочется сохранить спаржу на более длительный период времени, чтобы приготовить из нее что-нибудь вкусное не сразу после приобретения.
Если вы планируете готовить только что купленную спаржу вечером или на следующий день, ее можно хранить в холодильнике. Предварительно заверните овощ в пленку для хранения, чтобы в ней сохранилась влага. Здесь нужно помнить о некоторых важных правилах:
- как только вернулись из магазина, возьмите бумажное полотенце, намочите его и выжмите почти досуха (чтобы было влажным, но вода не капала);
- Заверните спаржу в это полотенце, положите дополнительно в полиэтиленовый пакет с застежкой и можете хранить в холодильнике в отделении для овощей или хрустящей нарезки.
Сколько спаржа хранится в холодильнике? Если вы выполнили все правила, ее можно хранить не более 24 часов.
Конечно же, лучше хранить спаржу в банке с водой в вертикальном положении, как живые цветы. Тогда стерба смогут получать влагу и поглощать ее до самой верхушки. В таком случае в течение нескольких дней спаржа по всей длине будет оставаться хрустящей.
Прежде чем поместить спаржу в банку с водой, нужно срезать один сантиметр с ее нижней части. Растение дополнительно накройте полиэтиленовым пакетом (не слишком плотно) и поставьте в холодильник. Таким образом, спаржу можно хранить 3-5 дней. Если за это время вода помутнеет, ее нужно заменить новой.
Можно ли замораживать спаржу
Если вы ищете способ заморозить спаржу на зиму, можно ее заморозить. Конечно, это немного ухудшает внешний вид, структуру, вкус и коринис свойства овоща, но вы можете это делать.
Перед замораживанием спаржу нужно бланшировать или отварить. Лучше всего подходит свежий весенний овощ. В идеал, чтобы он был достаточно толстым. Для бланширования спаржи доведите воду в кастрюле до кипения, подготовьте миску с ледяной водой и противень, предварительно застеленный кухонным бумажным полотенцем.
Спаржу опустите в кипящую воду на 2-4 минуты в зависимости от ее размера. Выньте с помощью шумовки, окуните в миску с ледяной водой и выложите на противень. Здесь овощ должен подсохнуть. После этого выложите спаржу на поднос и заморозьте. Лучше всего использовать такую спаржу в течение одного года.
Приготовленную на гриле или жареную спаржу можно замораживать. Для запекания она выкладывается на противень, сбрызгивается маслом, приправляется по вкусу и отправляется в духовку на 10-15 минут (180°C — 200°C). После этого ей нужно дать остыть и заморозить на подносе.
Как приготовить замороженную спаржу?
Перед приготовлением замороженную спаржу не следует размораживать. Просто добавляйте ее в таком виде в готовящиеся блюда (рагу, запеканка и т.п.).
Если вы хотите посмаковать самой спаржей, ее лучше поджарить на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Разогревается предварительно замороженная спаржа примерно 1 минуту.
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